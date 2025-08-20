امیر نصیرزاده: پاسخ ایران به شرارت مجدد دشمن، دردآور خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران عصر روز گذشته (سه‌شنبه) به‌مناسبت «۳۱ مرداد؛ روز صنعت دفاعی»، با امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار کردند.

امیر سرتیپ نصیرزاده در این دیدار یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه به‌ویژه فرماندهان، دانشمندان، زنان، مردان و کودکان را گرامی داشت و خطاب به وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران اظهار داشت: ۳۱ مرداد برابر با ۲۲ آگوست در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، روز ملی صنعت دفاعی نام‌گذاری شده است؛ صنعتی بومی که امروز با تکیه بر خود اتکایی پشتکار و آموزه‌های اسلامی - ایرانی و تحت رهنمودهای حکیمانه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به یکی از ارکان اصلی امنیت و اقتدار ملی تبدیل شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشریح ریشه‌ها، زوایا و اهداف پیدا و پنهان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: در ابتدا باید بر این نکته تأکید کنم که رژیم صهیونیستی از بدو ورود به این جنگ از حمایت گسترده، سیاسی، اطلاعاتی نظامی عملیاتی و تسلیحاتی آمریکا برخوردار بود و نهایتاً نیز آمریکا در این عملیات تهاجمی مشارکت مستقیم کرد و ما کاملاً مطلع هستیم که علاوه بر آمریکا، برخی از کشورهای غربی و منطقه در عملیات رهگیری و پدافندی رژیم صهیونیستی مشارکت فعال داشتند؛ در حالی که ما به سبب تحریم‌های نامشروع آمریکا، متکی به توان داخلی خود بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در واقع زمانی که ما در حال مذاکره با طرف آمریکایی بودیم و مقرر بود که دور ششم این مذاکرات در مسقط ادامه یابد، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در بامداد ۲۳ خرداد (برابر با ۱۳ ژوئن) حملات هوایی و موشکی خود را به‌صورت ترکیبی از عملیات نظامی و تروریستی آغاز کرد و تعدادی از فرماندهان عالی نظامی و دانشمندان ما که در محل استراحت خود همراه با خانواده بودند، مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. اولین موج حمله رژیم به‌صورت دور ایستا با استفاده از خلأ کنترل سوریه و عراق انجام شد و عوامل داخلی رژیم صهیونیستی هم در این عملیات تروریستی به کار گرفته شدند.

امیر نصیرزاده گفت: رژیم صهیونیستی با تصور اینکه این عملیات ناگهانی و ترور فرماندهان عالی‌رتبه نظامی منجر به فروپاشی ساختار نظامی و سلسله‌مراتب فرماندهی خواهد شد، انتظار پاسخ سریع جمهوری اسلامی ایران به این حمله ناجوانمردانه و بزدلانه را نداشت. با توجه به شرایط خاص دو طرف و فاصله جغرافیایی، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تلاش برای پدافند در مقابل حجم گسترده حمله هواپیماها و موشک‌های دشمن و با وجود شهادت جمعی از فرماندهان عالی نظامی، حملات خود را در دو بخش موشکی و پهپادی و با ترکیبی از آن‌ها طرح‌ریزی و اجرا کرد.

وزیر دفاع ادامه داد: این عملیات به تدریج گسترده‌تر و دقیق‌تر اجرا شد؛ در حالی که در اوایل جنگ حدود ۶۰ درصد موشک‌های شلیک‌شده ما از لایه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی و حامیانش عبور می‌کردند، این آمار در اواخر جنگ و در ساعات پایانی جنگ روند تصاعدی داشت و با آسیب‌رساندن جدی به سامانه‌های پدافندی آن تا ۹۰ درصد از موشک‌های شلیک‌شده به اهدافشان اصابت کردند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این نبرد برای اولین بار از برخی از موشک‌های خود نظیر فتح، سجیل و خیبر شکن استفاده کرد که به تدریج صحنه و معادله نبرد را به نفع ایران تغییر دادند، عنوان کرد: قریب به ۱۵۰ هدف برای موشک‌های ما تعریف شده بود که همگی مورد اصابت قرار گرفتند. برخلاف رژیم بزدل صهیونیستی که فرماندهان نظامی، دانشمندان، زنان و کودکان بی‌گناه، زیر ساخت‌ها و مراکز صنعتی غیر نظامی، منازل مسکونی، مراکز درمانی، نیروهای امدادی، زندان و رسانه ملی را مورد هدف قرار داد؛ اساساً جمهوری اسلامی ایران اهداف موشکی خود در سرزمین‌های اشغالی را از مراکز نظامی به ویژه پایگاه‌های هوایی.

مراکز اطلاعاتی، مراکز تحقیقاتی از جمله مؤسسه وایزمن، مرکز کنترل و فرماندهی در بئر السبع، ساختمان موساد و وزارت دفاع انتخاب کرد که در حملات تهاجمی این رژیم علیه کشورمان نقش بسزایی داشتند.

امیرسرتیپ نصیرزاده اظهار داشت: آمار تلفات نظامیانی که رژیم صهیونیستی اعلام داشته – به فرض صحت – در کنار خسارت ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلاری که غربی‌ها و رژیم صهیونیستی برآورد می‌کنند، بیانگر دقت موشک‌های ایرانی در برخورد به اهداف تعریف شده نظامی است. سانسور شدید خبری رژیم صهیونیستی و ترس آنها از افشای میزان و محل‌های خسارت دیده شده خبر شاهد دیگری

بر موفقیت‌آمیز بودن عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود. در واقع مقامات این رژیم خود بهتر از عمق خسارات وارده مطلع هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: این موفقیت نیروهای مسلح ما در حالی به دست آمد که طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در این منازعه، نه رژیم صهیونیستی بلکه حامیانش نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قرار داشتند و در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایرانی قرار داشت که با بیش از ۴۰ سال تحریم، صرفاً بر توانمندی صنایع دفاعی کاملاً بومی خود متکی بود.

وی ادامه داد: در اواسط جنگ، ایالات متحده آمریکا که بدون تردید رژیم صهیونیستی حمله نامشروع خود به ایران را با هماهنگی کامل با آن عملیاتی کرد و در طی جنگ کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی فراوانی به این رژیم انجام داد، در اقدامی متعارض با تمامی قوانین منشور ملل متحد و معاهده «ان‌پی‌تی» به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران حمله کرد؛ تأسیساتی که همگی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند. در جریان این حمله که در واقع تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور مستقل از سوی یک عضو دائم شورای امنیت بود، متأسفانه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همانند شورای امنیت به واسطه نفوذ آمریکا و همراهی برخی قدرت‌های اروپایی از جمله اعضای اروپایی شورای امنیت، نه‌تنها در مقابل این تجاوز واکنشی نشان ندادند، بلکه این رژیم را به ادامه حملات ترغیب کردند.

امیر نصیرزاده گفت: واقعیت تلخ، مضحک و انکارناپذیر این جنگ، سکوت کرکننده‌ی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و به اصطلاح حقوق بشری بود. تمامی فضاسازی‌های کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حالی رخ می‌دهد که کلیه اقدامات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، تحت نظارت آژانس بین‌المللی اتمی است. در مقابل، اما رژیم صهیونیستی و آمریکا با بزرگترین زرادخانه‌ی اتمی دنیا و همچنین تنها استفاده‌کننده از این سلاح مخرب علیه مردم بی‌گناه ژاپن قرار دارند که نه تنها از پیوستن به ان‌پی‌تی سر باز می‌زنند، بلکه ملت‌ها و دولت‌های منطقه را به حمله هسته‌ای نیز تهدید می‌کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران زمانی که دریافت آمریکا به‌صورت علنی و مستقیم به حمایت از رژیم صهیونیستی پای به میدان نبرد گذاشته و به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای حمله کرده است، در نهایت خویشتن‌داری و برای جلوگیری از توسعه جنگ به کشورهای منطقه، علی‌رغم بانک فراوان اهدافی که از آمریکا در منطقه داشت، صرفاً به یکی از بزرگترین پایگاه‌های این کشور در منطقه یعنی «العدید» با تعداد محدودی موشک (۱۴ موشک)، حمله کرد. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف واهی او دریافت جایزه صلح است، به منظور جلب رضایت حامیان سیاسی خود در کنگره در ابتدا اثرگذاری این حمله را کتمان کرد؛ ولی به مرور مشخص شد که موشک‌های نقطه‌زن شلیک شده، برخی تأسیسات راداری مستقر در پایگاه العدید را به‌طور کامل منهدم کرده است.

وی ادامه داد: پس از حمله موشکی به پایگاه العدید، برخی دولت‌های منطقه پیام دولت آمریکا در خصوص آتش‌بس را که در واقع حاکی از استیصال رژیم صهیونیستی از ادامه نبرد بود به ایران منتقل کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر حفظ اصول و مواضع خود و اینکه آغازگر جنگ باید توسط جامعه جهانی تنبیه شود، منوط به آنکه آخرین پاسخ باید از سوی ایران داده شود، تقاضای آتش‌بس را پذیرفت.

امیر نصیرزاده گفت: در واقع جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از توسعه بحران و جنگ در منطقه با درخواست آتش‌بس موافقت کرد، اما ما هیچ‌گونه اعتمادی به رژیم صهیونیستی و حامی آن یعنی آمریکا و پایبندی به تعهداتشان نداریم و چنانچه طرف مقابل بخواهد به ماجراجویی و شرارت‌هایش ادامه دهد، این بار پاسخ ایران با توجه به شناخت نقاط ضعف دشمن، متعدد، مهلک، غافلگیرکننده، دردآور و خارج از محاسبه خواهد بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: این جنگ بار دیگر این پیام را به دولت‌ها و ملت‌های جهان داد که همچنان قانون زور بر نظام بین‌الملل حاکم است و برخی قدرت‌های بزرگ به هنجارهایی که مدعی آن هستند، پایبندی ندارند و نهادهای بین‌المللی نیز نه‌تنها قادر به حفظ صلح نیستند، بلکه ابزاری در دست همان قدرت‌های بزرگ هستند. رژیم صهیونیستی، به عنوان مظهر تروریسم دولتی و با سوابق متعدد از جنایات جنگی و نسل کشی، همواره منشأ نا امنی و بی‌ثباتی در منطقه است و تا زمانی که به اشغالگری رژیم صهیونیستی تحت حمایت غرب در منطقه پایان داده نشده، منطقه روی آرامش نخواهد دید.

وی تاکید کرد: در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفتمان، مشروعیت، و لزوم حفظ و ارتقا توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران متکی بر امنیت درون‌زا در مقابلِ تصویرسازی‌های برساخته غربی ایران «مبتنی بر ایران‌هراسی» برای افکار عمومی دنیا به اثبات رسید.

امیر نصیرزاده مقاومت، پایداری و اتکا به درون را تنها راه حفظ استقلال و مقابله با زیاده خواهی‌های قدرت‌های سلطه جوی جهانی دانست و گفت: ما ضمن تأکید بر امنیت و ثبات منطقه معتقدیم، دیپلماسی و گفت‌وگو تنها راه برقراری صلح و ثبات است. تجاوز اخیر نشان داد که گزینه نظامی نمی‌تواند ایران را وادار به تسلیم و پذیرش هرگونه خواسته نامشروع و غیرقانونی کند. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که استقرار صلح، امنیت و رفاه مشترک در منطقه و جهان تنها از طریق گسترش همکاری‌های چندجانبه و تقویت سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف مهار یکجانبه‌گرایی آمریکا و مهار رژیم شیطانی صهیونیستی خواهد بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: در این‌خصوص توسعه سازوکارهای معطوف به چندجانبه‌گرایی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند ضمن فراهم آوردن منافع گسترده برای اعضای آن؛ نظام بین‌الملل را از شرایط آشفته و آسیب‌های حاصل از یکجانبه‌گرایی اقتصادی و امنیتی آمریکا نجات دهد. باید تأکید کنم جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار عمل، طرح‌ها و پیشنهادات منصفانه و واقع‌بینانه در زمینه ایجاد صلح در منطقه و فراهم‌شدن همکاری‌ها به گونه‌ای که منافع حیاتی آن و اعتماد متقابل را تضمین کند، استقبال می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: صنعت دفاعی در دنیای کنونی صرفاً یک ابزار برای کسب درآمد به شمار نمی‌رود، بلکه امروز صنعت دفاعی و به‌ویژه همکاری‌های مشترک در حوزه طراحی، ساخت و تولید محصولات نظامی، به یک نقطه پیوند میان کشورها تبدیل شده و به‌عنوان یک سطح عالی از همکاری‌های نظامی محسوب می‌شود.

امیر نصیرزاده تأکید کرد: صنعت و فناوری‌های دفاعی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب استراتژی بازدارندگی مؤثر و قطعی و در راستای تأمین امنیت ملی در برابر طمع و تهدید دشمنان و در عین حال پیام‌آور صلح و ثبات در منطقه است. پیام ما به کشورهای منطقه، صلح، امنیت، رفاه و توسعه اقتصادی مشترک از طریق مفاهمه، گفت‌وگو، احترام و اعتمادسازی متقابل است؛ بر این اساس، معاونت امور بین‌الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به‌عنوان نهاد متولی دیپلماسی دفاعی در وزارت دفاع، آمادگی کامل جهت تعامل و همکاری با کشورهایی را که شما نمایندگی می‌کنید بر عهده دارد.