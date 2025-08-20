به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه دیدار جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با وی که بهمناسبت «روز صنعت دفاعی» انجام شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه با یک قدرت کاملاً حمایتشده مواجه بودیم، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این جنگ، تنها با رژیم صهیونیستی روبهرو نبود، بلکه تمام توان لجستیکی، اطلاعاتی و پشتیبانی آمریکا در این جنگ حضور داشت.
امیر سرتیپ نصیرزاده تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه به هیچ عنوان کوچکترین اتکایی به منابع خارجی نداشت و هر آنچه که در جنگ بهکار گرفته شد، ساخت صنایع دفاعی خودمان بود. جهان شاهد بود که موشکهایی که استفاده شد، کاملاً به اهداف برخورد کرد و خسارتهای زیادی را به دشمن صهیونی وارد کرد.
وی به سانسور خبری گسترده رژیم صهیونیستی اشاره و عنوان کرد: هرچند سانسور رسانهای رژیم صهیونیستی اجازه نداد تا کاملاً اصابت موشکهای ایرانی به تصویر کشیده شود، اما اطلاعات این اصابتها به مرور پخش شد که نشاندهنده توانمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود و ما در استفاده از موشکهایمان توانمندیهای بسیار قویتری نسبت به گذشته داریم که بهکار گرفته نشده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه موشکهایی که در جنگ ۱۲ روزه به کار گرفته شد، ساخت چند سال قبل وزارت دفاع بود، افزود: ما امروز موشکهایی را ساختهایم و در اختیار داریم که دارای توانمندیهای بسیار بهتری از موشکهای قبلی است و اگر دشمن صهیونیستی ماجراجویی دیگری را انجام دهد، حتماً این موشکها را به کار خواهیم گرفت.
۹۰ درصد موشکهای ما در روزهای پایانی به اهداف خود برخورد میکردند
امیر نصیرزاده گفت: تمام توان پدافندی که بهعنوان قویترین پدافند از آنها نام برده میشود در جریان جنگ ۱۲ روزه از جمله سامانههای تاد، امآیام -۱۰۴ پاتریوت، گنبد آهنین و آرو همگی به کار گرفته شد و با وجود تمام این سامانهها، رژیم صهیونیستی در روزهای اول جنگ، تنها مانع اصابت حدود ۴۰ درصد از موشکهای ما شد، اما در روزهای پایانی جنگ ۹۰ درصد موشکهای ما به اهداف برخورد میکردند که مشخص بود هم تجربیات ما بالا رفته است و هم اینکه توان دفاعی طرف مقابل کاهش یافته است و این روند اگر ادامه مییافت، دست برتر حتماً در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داشت.
وزیر دفاع، دیپلماسی دفاعی را یکی از راههای صلحآمیز ارتباطات نظامی و دفاعی دانست و تأکید کرد: ما با کشورهای دوست رابطه دیپلماسی دفاعی را خواهیم داشت و در این راستا ارتباط خوبی را با اکثر کشورهای دنیا داریم؛ لذا دیپلماسی دفاعی جز راهبردهای اصلی وزارت دفاع است که دنبال میشود.
