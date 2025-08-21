به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر تقویت قدرت دفاعی و روزآمدسازی سامانهها تاکید کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
با سلام و تحیات الهی؛
فرا رسیدن ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی، مدیران، متخصصان و جهادگران مؤمن، انقلابی و سختکوش این عرصه در وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید، دستاوردهای شگرف و افتخارآفرین صنعت دفاعی کشور طی سالهای اخیر که تأثیرات راهبردی و سرنوشت ساز بخشهایی از آن در دفاع مقدس ضد صهیونیستی و ضد امریکایی پدیدار شد، جلوهای روشن از خودباوری، ایمان راسخ و اتکای به ظرفیتهای بومی ملت بزرگ ایران اسلامی است که توانسته است در سایه هدایتهای داهیانه فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و همت فرزندان برومند این سرزمین، بازدارندگی مؤثر و اطمینان بخش را برای کشور عزیزمان رقم زند.
تحولات منطقه و جهان و همچنین درسها و عبرتهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر این حقیقت تأکید دارد که تنها راه مصونسازی کشور از تهدیدات متصور و فراروی، تداوم راهبرد قدرتافزایی دفاعی، ارتقای توان بازدارندگی، تقویت و روزآمدسازی سامانهها، تجهیزات و تسلیحات نظامی در حوزههای زمینی، دریایی، هوافضا، پدافند، سایبری و جنگ الکترونیک با بهرهگیری از دانش و فناوری نوین و نیز هماهنگی و همافزایی مستمر بین نیروهای مسلح و وزارت دفاع در زمینه طراحی، تولید و پاسخ به نیازمندیهای آنان است.
اینجانب ضمن قدردانی از مجاهدتهای صادقانه و تلاشهای شبانهروزی جنابعالی و همکاران ارجمندتان در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، توفیق روزافزون آن امیر عالیقدر در مسیر تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تحقق راهبردهای کلان دفاعی کشور و پاسداری از عزت و اقتدار نظام مقدس اسلامی تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
نظر شما