ششمین اردوی کاراته ناشنوایان برای المپیک/ اعلام اسامی اردونشینان

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی کاراته ناشنوایان در ششمین اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای المپیک، از یکشنبه (۲ شهریور) همزمان در دو بخش کومیته و کاتا در کمپ تیمهای ملی فدراسیون آغاز میشود و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.
به همین منظور اعضای المپیکی این تیم امروز (شنبه اول شهریور) وارد محل اردو میشوند تا زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا) تمرینات شأن را دنبال کنند. اسامی اردونشینان به این شرح است:
کومیته
*میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
* حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
* علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
* کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
* ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)
کاتا
* پژمان گلچهره
* رضا فضلی
* حمید مهدی نژاد
با نظر غلامعلی حیدری سرمربی کومیته، مصطفی پاپی زاده (وزن ۸۴+ کیلوگرم) نیز در این اردو حضور دارد. این تصمیم در راستای ارزیابی وضعیت او و مقایسه با شرایط ورزشکار المپیکی این وزن (حسین تبرته فراهانی) اتخاذ شده است.
محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز در اردو حضور خواهند داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.
