  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

ششمین اردوی کاراته ناشنوایان برای المپیک/ اعلام اسامی اردونشینان

ششمین اردوی کاراته ناشنوایان برای المپیک/ اعلام اسامی اردونشینان

اعضای المپیکی تیم ملی کاراته ناشنوایان که برای حضور در بازی های ۲۰۲۵ ژاپن، ۵ مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته اند به منظور برگزاری دور جدید تمرینات شان وارد اردو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی کاراته ناشنوایان در ششمین اردوی آماده سازی برای حضور در بازی‌های المپیک، از یکشنبه (۲ شهریور) همزمان در دو بخش کومیته و کاتا در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون آغاز می‌شود و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

به همین منظور اعضای المپیکی این تیم امروز (شنبه اول شهریور) وارد محل اردو می‌شوند تا زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا) تمرینات شأن را دنبال کنند. اسامی اردونشینان به این شرح است:

کومیته
*میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
* حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
* علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
* کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
* ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)

کاتا
* پژمان گلچهره
* رضا فضلی
* حمید مهدی نژاد

با نظر غلامعلی حیدری سرمربی کومیته، مصطفی پاپی زاده (وزن ۸۴+ کیلوگرم) نیز در این اردو حضور دارد. این تصمیم در راستای ارزیابی وضعیت او و مقایسه با شرایط ورزشکار المپیکی این وزن (حسین تبرته فراهانی) اتخاذ شده است.

محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز در اردو حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.

کد خبر 6568274
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها