آزاد: صدای ناشنوایان شنیده می شود اما برای المپیک کمبود بودجه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نکو لعلآزاد در نشست خبری روز دوشنبه ۲۷ مرداد با بیان اینکه صدای ناشنوایان امروز در جامعه شنیده میشود به دستاوردهای مهم این فدراسیون در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته اتفاقات خوبی برای ورزش ناشنوایان رقم خورد. در بازیهای آسیایی مالزی، برای نخستین بار قهرمان شدیم و سپس در رقابتهای جام جهانی فوتسال، برای چهارمین بار جام قهرمانی را بالای سر بردیم. با وجود تغییرات گسترده و حضور بازیکنان جوان عملکرد تیم فراتر از انتظار بود.
او افزود: این قهرمانیها در شرایط سختی به دست آمدند. دقیقا همزمان با شروع مسابقات، کشور وارد وضعیت جنگی شد اما با عزم جدی، همه اعضای تیم وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند. این موفقیتها، جایگاه فدراسیون را در جامعه ارتقا داد.
نکو لعلآزاد با اشاره به برنامههای آتی گفت: در آبانماه المپیک توکیو را در پیش داریم. هیچ تلاشی را برای موفقیت در این رقابتها دریغ نخواهیم کرد. متأسفانه فدراسیون ناشنوایان زیر نظر کمیته ملی المپیک یا پارالمپیک نیست و این موضوع تأثیر زیادی بر بودجه ما گذاشته است. البته در جریان بازیهای آسیایی آقای خسرویوفا مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان کمک کردند که خارج از وظایف رسمی کمیته بود.
وی درباره کاروان اعزامی به المپیک اظهار داشت: این دوره کاروانی با ۹۰ ورزشکار و ۳۸ مربی در ۱۲ رشته اعزام میکنیم. از این تعداد ۱۹ ورزشکار زن در شش رشته و ۷۰ ورزشکار مرد در ۱۱ رشته حضور دارند. تعداد نفرات نسبت به سه دوره گذشته افزایش یافته است که نشان از رشد و آمادگی بالای فدراسیون دارد.
رئیس فدراسیون ناشنوایان همچنین به تشکیل کمیتههای تخصصی اشاره کرد و گفت: کمیته روانشناسی و بدنسازی در اردوها فعال هستند و بهطور منظم با ورزشکاران و مربیان در ارتباط اند. کیفیت اردوها نسبت به گذشته بهمراتب بهتر شده و ما امیدواریم با دست پر از المپیک بازگردیم.
او همچنین افزود: در زمینه جذب اسپانسر ضعیف عمل کردهایم و شرایط جنگی کشور نیز مانعتراشی کرده است اما با وجود تمام مشکلات، تلاشمان را برای موفقیت ادامه خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع پاداش قهرمانان و حمایتهای بلندمدت اشاره کرد: ما پیگیر پرداخت پاداشها هستیم چرا که این موضوع انگیزه ورزشکاران را افزایش میدهد. متأسفانه به دلیل اینکه ناشنوایان به عنوان معلول شناخته نمیشوند در حوزه اشتغال نتوانستهایم اقدام مؤثری داشته باشیم، اما در حال پیگیری هستیم. همچنین تأمین زمین برای ساخت مسکن قهرمانان در دستور کار است و در صورت نهایی شدن برای ۱۲۰ نفر امکانپذیر خواهد بود. این زمینها احتمالا در محدوده پردیس یا هشتگرد خواهند بود.
آزاد در ادامه گفت: کل بودجه ما از وزارت ورزش ۱۸ میلیارد و از سایر دستگاهها ۱۰ میلیارد تومان بوده است. امیدواریم با جذب اسپانسرهای بیشتر شرایط بهتری برای ورزش ناشنوایان فراهم کنیم. همچنین در جلساتی با وزارت ورزش موضوع یکسانسازی پاداشها با دیگر ورزشکاران مطرح شده که در صورت اجرایی شدن گام بزرگی در جهت عدالت ورزشی برداشته خواهد شد.
نکو لعلآزاد با اشاره به سطح حمایتهای داخلی از ورزش ناشنوایان گفت: خوشبختانه در ایران حمایت قابل توجهی از ورزشکاران ناشنوا صورت میگیرد. در حالی که برخی کشورهای پیشرفته با کاروانهایی کوچک شامل ۳۰ تا نهایتاً ۵۰ ورزشکار در رقابتها شرکت میکنند ما همواره با کاروانهای بزرگتری حضور داریم.
وی افزود: در حال حاضر تنها مانع جدی ما مسئله بودجه است. برای حل این موضوع با چند نماینده مجلس رایزنی کردهایم و قرار است جلسهای نیز با آقای قالیباف برگزار کنیم تا بتوانیم راهکاری برای تأمین منابع مالی پیدا کنیم.
رئیس فدراسیون ناشنوایان با اشاره به رشتههای اعزامی به المپیک توکیو عنوان کرد: رشتههای اصلی ما شامل کشتی، تکواندو و جودو هستند که تقریباً تمام ورزشکاران در این رشتهها شانس کسب مدال دارند. در مقابل رشتههایی مانند شنا، بولینگ و بدمینتون بیشتر به منظور حفظ فعالیت و تداوم رشد اعزام میشوند.
او ادامه داد: در رشته شنا تنها یک نماینده داریم اما همین یک نفر باعث افزایش علاقهمندی ناشنوایان به این رشته شده و نشان داده که حتی حضور محدود هم میتواند تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.
نظر شما