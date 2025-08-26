اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر تیموری سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای برگزاری مرحله چهارم اردوی آماده سازی این تیم از ۲۴ بازیکن دعوت کرده است. این بازیکنان باید روز چهارشنبه (۵ شهریور) با حضور در کمپ تیم‌های ملی خود را به وحید امین اکبری سرپرست تیم معرفی کنند.

اسامی اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان به این شرح است:

* رضا جدیری هراب (استان آذربایجان شرقی)

* محمد قائدی (استان اصفهان)

* اسماعیل عربلو (استان اصفهان)

* شاهین فصیحی (استان اصفهان)

* علی قهرمانی (استان اردبیل)

* حسین مصباحی (استان تهران)

* مصطفی مرادی (استان تهران)

* مهدی کرمعلی (استان تهران)

* محسن فرضی کاکاوند (استان تهران)

*حسن دشت بزرگ (استان خوزستان)

* عبدالمهدی هاموری (استان خوزستان)

* سینا صابری کیان (استان خوزستان)

* محمدامین سلیمانی (استان قزوین)

* علی زینل وند (استان قم)

* میلاد محمدی (استان کردستان)

* شاهین برزگر (استان کرمانشاه)

* ابوالفضل مولایی (استان گیلان)

* ایمان محبی آبکنار (استان گیلان)

* امیررضا حسن زاده (استان گیلان)

* علی سلیمی (استان مازندران)

* امیرحسین اسماعیلی (استان مازندران)

* نورالدین سلیمانی استان هرمزگان)

* محمدرضا گلپایگانی (استان همدان)

* علی اکبر احمدوند (استان همدان)

تمرینات اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان از روز پنجشنبه (۶ شهریور) آغاز شده و تا ۱۴ شهریور ادامه دارد. قادر دهقان (مربی) همراه با پژمان تقی بیگ زاده (بدنساز) و

امیررضا رجبی (مربی دروازه‌بان‌ها) همراه با قادر تیموری تمرینات اردونشینان را زیر نظر خواهند داشت. ابوالقاسم مسکینی نیز به عنوان مسئول پشتیبانی در اردو حضور دارد.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای حضور در بازی‌های المپیک آماده می‌شود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.