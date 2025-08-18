رغبتی: برای اعزام کاروان ناشنوایان به المپیک با سه چالش روبرو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی امروز دوشنبه در مورد پاداش های در نظر گرفته شده برای اعضای کاوران ورزش ناشنوایان ایران در المپیک توکیو، گفت: در رابطه با پاداشها ما دو نوع پاداش داریم؛ یکی پاداش پای سکو و دیگری پس از مسابقات خواهد بود. قرار است پاداش پای سکو به صورت ریالی برای قهرمانان پرداخت شود. پیشبینی کردیم که میزان پاداش برای مدال طلا کمی بیشتر باشد چون همه از اهمیت مدال طلا باخبر هستند و قطعاً دوست داریم انگیزهای مضاعف برای ورزشکاران ایجاد کنیم.
وی افزود: قانون سرباز قهرمان را داریم که به موضوع استخدام ورزشکاران نیز میپردازد. دستگاههای نظارتی پاداشها را به صورت ریالی معادل پاداش ارزی به حساب ورزشکاران واریز میکنند.
رغبتی ادامه داد: ما یک قانون از سال ۹۵ داریم که اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. طبق این قانون ورزشکاران ناشنوا که در المپیک رتبههای اول و دوم را کسب میکنند مانند سایر ورزشکاران میتوانند بدون آزمون استخدامی جذب دستگاههای دولتی شوند. این موضوع باعث میشود ورزشکاران بدون هیچ مشکلی بتوانند استخدام شوند.
وی گفت: قانون ۳ درصد اشتغال مربوط به معلولان را نیز باید دنبال کنیم چرا که همه ورزشکاران قهرمان نمیشوند. در مورد پاداشهای دوم وزارت ورزش آییننامهای برای این موضوع دارد که حدود چهار سال پیش تدوین شده است. به عنوان مثال ورزشکارانی که در گروه دوم قرار داشتند ۶۰ درصد پاداش دریافت میکردند و قهرمانان المپیک نیز ۶۰ درصد و در برخی شهرها ۳۶ درصد پاداش میگرفتند. خوشبختانه در دوره قبل اصلاحاتی انجام شد و برخی مشکلات حذف شدند.
وی افزود: در حال حاضر مسئلهای که دنبال میکنیم افزایش میزان پاداشها است و آییننامه قهرمانی برای این کار وجود دارد که باید رعایت شود.
رغبتی در ادامه گفت: در حوزه آمادگی و اعزام با سه چالش عمده مواجه هستیم. اول آمادهسازی ورزشکاران دوم اعزام و سوم مواردی که خارج از کنترل ماست. برای مثال وقتی مبلغ انتقال پول از 10 هزار دلار بیشتر میشود باید حساب بانکی معتبری معرفی کنیم که در شرایط تحریمهای بانکی مشکلساز است. این موضوع باعث شده مسیر اعزام با سختیهایی همراه باشد در حالی که میتوان با هزینه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بلیط تهیه کرد اما شرایط تحریم اجازه نمیدهد.
وی افزود: مسیر دوم ما محدودیتهایی است که برخی کشورها برای انتقال پول و ثبت نام ایجاد کردهاند که انتخاب تیم را محدود میکند. ناچاریم برخی مشکلات را تحمل کنیم اما در حوزه آمادگی روند خوبی داشتیم و تیم نسبت به گذشته حرفهایتر شده است. با این حال در هدفگذاری دستاوردهای تیم هنوز جای پیشرفت وجود دارد.
رغبتی بیان کرد: مقایسه شرایط مسابقات همیشه سخت است چون شرایط جغرافیایی و تقویتی در دهه ۹۰ میلادی متفاوت بوده است. در بازیهای ناشنوایان رقبای قدرتمندی وجود دارند که بخش عمده مدالها را کسب میکنند. مثلاً در دوره قبل روسیه حضور نداشت و ژاپن نیمه مسابقات را ترک کرد اما در چند سال اخیر ژاپن در بازیها شرکت کرده و به یکی از قدرتهای آسیا و حتی جهان تبدیل شده است.
وی افزود: این دوره از بازیها با رقبایی روبرو هستیم که به طور کامل حاضرند و نتیجه گرفتهاند،حتی اگر تحت پرچم روسیه نباشند اما حضور دارند و تاثیرگذار هستند.
وی گفت: برای این کار استراتژی داریم که در نظر گرفته شده است. در حال حاضر رقبای ما هم در مسابقات زنان و هم مردان فعال هستند اما در بخش زنان ما از ابتدای کار نسبت به رقبا عقبتر هستیم. اگر فرض کنیم همه کشورهای شرکتکننده دنبال مدال هستند اولویت ما حفظ توان رقابتی فعلی است؛ یعنی مدالهایی که تا الان کسب کردهایم را از دست ندهیم.
وی افزود: اگر این مدالها از دست برود به دیگر رقبا میرسد و نباید انتظار داشته باشیم که کشوری تعداد زیادی مدال کسب کند. رقابت و تقسیم مدالها میان حداقل ۸ تا ۱۰ کشور است. این مسابقات یکی از معدود المپیکهایی است که ایران جزو ۱۰ کشور برتر در طول تاریخ بوده است. هرچند المپیک رسمی اعلام نمیکند اما محاسبات رسانهها نشان میدهد که در میان ۱۶۰ کشور این موفقیت قابل توجهی است.
وی گفت: اگر بتوانیم مدالهای فعلی را حفظ کنیم باید منتظر بمانیم و ببینیم مقاومت رقبایمان چگونه خواهد بود. در بازیهای قبلی ایران در پایان مسابقات جایگاه سوم را داشت اما شش ماه بعد در مسابقات بولینگ کره جنوبی که پشت سر ما بود شش مدال طلا گرفت و جایگاه ما به چهارم تنزل پیدا کرد.
وی افزود: این مسابقات قدمتی ۱۲۰ ساله دارند یعنی از سال ۱۹۲۴ که هیچکس به معلولین توجه نداشت تا امروز تغییرات زیادی رخ داده است. انتظار داریم رشتهها و زیرمجموعههایشان مصوبات بینالمللی را دنبال کنند اما اطلاعات ما از اتحادیه جهانی کامل نیست.
وی گفت: در برخی رشتهها مانند تیراندازی مشکل فشنگ و مهمات داریم که تیم ملی را با چالش مواجه کرده است. همچنین برای اولین بار در این بازیها غذا را باید خودمان برای کاروان تهیه کنیم ما محاسبه کردیم که حتی در روزهای اوج فعالیت باید غذا به ۱۲ مکان مختلف برسد که این موضوع به خصوص در فوتبال پیچیده چون مسابقات در شهر دیگری است.
وی افزود: ورزشکاران ما مجبورند بین چند هتل جابهجا شوند که بعضی از آنها سه و نیم ساعت با محل مسابقات فاصله دارند.
علی رغبتی در مورد بحث کیفی گرایی در کاروان های اعزامی هم گفت: در بحث بازیهای المپیک اصل حضور در این رقابتها است اگر ورزشکار نبریم در آینده با کمبود ورزشکار مواجه خواهیم شد و وقتی مربی شوند با مشکل روبرو میشوند. فلسفه اصلی المپیک شرکت در رقابت است اما دنیای امروز همیشه بر پایه رقابت است که ما هم سعی خواهیم کرد از این رقابت عقب نمانیم.
نظر شما