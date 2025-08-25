دختران المپیکی کاراته ناشنوایان وارد دهمین اردوی المپیکی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، فرحناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا قصد دارد از روز سه شنبه (۴ شهریور) دهمین اردوی آماده سازی شاگردانش برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ را آغاز کند.

به همین منظور ۷ دختر المپیکی کاراته امروز (دوشنبه ۳ شهریور) با حضور در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان خود را به زهرا اسدی سرپرست تیم معرفی می‌کنند.

اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

دهمین اردوی تیم ملی کاراته بانوان ناشنوایان تا ۷ شهریور ادامه دارد. شادی جعفری زاده مربی تیم ملی نیز همچون اردوهای گذشته در این اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.