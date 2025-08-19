  1. ورزش
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

شناگران اعزامی به المپیک ناشنوایان مشخص شدند

سرمربی تیم ملی شنا ناشنوایان، ترکیب ۲ نفره این تیم را برای حضور در بازی های المپیک ژاپن نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، با اعلام علیرضا ایزدی سرمربی تیم ملی شنا و بر اساس ارزیابی اردونشینان در دو مرحله اردوی آماده سازی برگزار شده تا به امروز، علی محمودی خلخالی و علیرضا مطهری فرد ترکیب این تیم را در بازی‌های المپیک ناشنوایان تشکیل می‌دهند.

بر این اساس سومین اردوی آماده سازی تیم ملی شنا ناشنوایان و اردوهای آینده با حضور همین دو شناگر برگزار خواهد شد. به همین منظور آنها امروز (سه شنبه ۲۸ مرداد) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند تا از فردا تمرینات شأن را آغاز کنند. این اردو تا ۷ شهریور ادامه خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.

فریبا جلیل خانی

