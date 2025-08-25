حضور دوومیدانی ناشنوایان در بازی های المپیک با ۵ ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، نتیجه ارزیابی وضعیت اردونشینان دوومیدانی توسط مربیان تیم ملی، ترکیب نهایی این تیم در دو بخش استقامت و پرتاب را نهایی کرد.
بر این اساس، تیم ملی دوومیدانی با ترکیبی متشکل از امیرحسین زارع، یاشار وقار، طارق عبیات و علی علیزاده در بخش مردان و الهه گل محمدی در بخش زنان در بازیهای المپیک شرکت میکند.
این دوومیدانی کاران از اول شهریور وارد سومین مرحله اردوی آماده سازی خود در محل کمپ تیمهای ملی شدهاند و تا ۳۱ شهریور زیر نظر عرفان صفاری آشتیانی، مصطفی جنتی و روح الله گلستانی جم پیگیر تمرینات شأن خواهند بود.
مونا شیری هم به عنوان سرپرست در کنار دیگر اعضای کادر فنی حضور خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
