به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال امروز (سه‌شنبه، چهارم شهریور) به مصاف لهستان رفت. ملی‌پوشان ایران موفق شدند با نتیجه سه بر یک حریفشان را شکست دهند و پنجمین پیروزی خود را در این رقابت‌ها کسب کنند.

ست اول: ۲۵ – ۱۸ به سود ایران

ست دوم: ۱۹ – ۲۵ به سود لهستان

ست سوم: ۲۵ – ۱۷ به سود ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

سید متین حسینی با کسب ۱۷ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان را به دست آورد. پویا آریاخواه نیز ۱۴ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران روز چهارشنبه پنجم شهریور در مرحله حذفی این دیدارها به مصاف تیم چهارم گروه D می‌رود که حریف ملی پوشان جوان کشورمان در پایان مرحله مقدماتی مشخص خواهد شد.