مومنی مقدم: توقع این بازی مقابل لهستان را از جوانان ایران داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (سه‌شنبه چهارم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم ملی جوانان ایران با شکست لهستان به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله پلی آف شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره این دیدار اظهار داشت: خدا را شاکرم که یک بازی خیلی خوب امروز مقابل لهستان انجام دادیم. تشکر می‌کنم از تمام همکارانم در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان ایران که والیبال واقعی را در بازی آنها شاهد بودیم. از عملکرد شاگردانم کاملاً راضی هستم و پس از پنج ماه تمرین توقع دیدن اینگونه بازی از آن‌ها داشتم.

غلامرضا مؤمنی مقدم تصریح کرد: جدا از بحث تکنیک و تاکتیک، رفاقتی که بین بازیکنان در دیدار مقابل لهستان بود، یک تیم متحد است را به بهترین شکل ممکن نشان داد.

وی تاکید کرد: لهستان تیم بسیار خوبی بود که تا این امروز به هیچ تیمی امتیاز نداده بود و ایران برای سرگروهی با این تیم بازی کرد و بازیکنان ایران خیلی بهتر از لهستان بازی کردند. در تمام فاکتورها بهتر بودیم، تیم ایران به ویژه در دفاع عملکرد فوق العاده ای داشت و تمامی نکاتی که در آنالیز گفته بودیم را پیاده کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ادامه داد: امیدوارم از فردا که بازی‌های پلی آف شروع می‌شود و حساسیت زیادی دارد نیز بتوانیم در بهترین شرایط باشیم. هم از نظر روانی و هم تکنیکی و تاکتیکی در شرایط خوبی باشیم. مرحله به مرحله با برنامه پیش می‌رویم.

وی درباره نخستین دیدار ایران در مرحله پلی آف، گفت: فکر می‌کنم با یکی از تیم‌های آرژانتین یا اوکراین بازی خواهیم کرد و جالب اینکه دو تیم سبک متفاوتی دارند. اوکراین قدهای بلند و دو گوش آنتن و آرژانتین تیمی است که از لحاظ تکنیکی فوق العاده است و کم اشتباه بازی می‌کند که ما همیشه مثال می زنیم این تیم مانند ژاپن آسیا بازی می‌کند.