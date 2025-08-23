  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

پلیس در تعقیب عاملان ربایش روحانی در شهر بزمان ایرانشهر

پلیس در تعقیب عاملان ربایش روحانی در شهر بزمان ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: پلیس آگاهی در تعقیب عاملان ربایش روحانی در شهر بزمان ایرانشهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربایش یک فرد روحانی در شهر بزمان از توابع ایرانشهر موضوع در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: مأموران در تحقیقات اولیه دریافتند که شامگاه روز گذشته حجت الاسلام مجید فلاح پور توسط افراد مسلح ناشناس به وسیله یک دستگاه خودرو پژوپارس ربوده شده که بلافاصله اقدامات جهت شناسایی و تعقیب عاملان حادثه در دستور کار قرار گرفته و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام موجب نگرانی و واکنش مردم در منطقه شده است خاطر نشان کرد: پلیس همواره در جهت حفظ و برقراری امنیت مردم تلاش می‌کند و از شهروندان خواست با حفظ آرامش، هر گونه تحرک مشکوک را گزارش دهند.

کد خبر 6568320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها