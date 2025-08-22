بیانیه فراجا در پی حمله تروریستی ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه این فرماندهی که در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تأمین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر از مجاهدان فی‌سبیل‌الله شد، آمده است: بار دیگر، دست کثیف مزدوران وطن فروش تروریست، به خون گران‌بهای ۵ نفر از همکاران جان برکف که همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تأمین امنیت شهروندان بودند، آلوده شد؛ غیور مردان سلحشوری که بدون هیچ‌گونه ادعایی، آرامش و آسایش خود را فدای تأمین آسایش و آرامش شهروندان نمودند.

ضمن عرض تسلیت و تبریک به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معزز شهدا و مردم شریف ایران اسلامی، و ابراز همدردی با خانواده‌های گرانقدر شهدای عزیز امروز، رجاء واثق است که عوامل این جنایت بزرگ، به زودی به سزای اعمال ننگین شأن خواهند رسید.

یادآور می‌شود؛ عوامل تروریستی امروز با حمله مسلحانه به ۲ واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، پنج تن از خادمان نظم و امنیت کشور را به شهادت رساندند، این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد و مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد؛ طبق گزارش پایگاه خبری پلیس، اسامی شهدای این حمله تروریستی شامل استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل، گروهبان‌یکم محمد نوروزی اهل تربت، استوار دوم حسن تولی اهل گلستان، سرباز هادی رویایی اهل کرمان و سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل است.

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان است.