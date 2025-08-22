ربودن یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فلاح‌پور از روحانیون بخش بزمان، امشب حوالی ساعت ۲۱ شب بعد از جمع کردن ایستگاه صلواتی به مناسبت رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

طبق اعلام فرزند این روحانی که همراه وی بود، مهاجمان که در خودروی پژو بودند، روحانی را مورد حمله قرار داده و با خودروی خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

حجت‌الاسلام فلاح‌پور، دانش آموخته حوزه علمیه قم بوده که اکنون از مبلغان بخش بزمان شهرستان ایرانشهر است.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته و انگیزه آن مشخص نیست.