  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۶

ربودن یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر

ربودن یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر

ایرانشهر - یکی از روحانیون مبلغ دین ساعتی قبل توسط افراد مسلح ناشناس در شهر بزمان ربوده شد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فلاح‌پور از روحانیون بخش بزمان، امشب حوالی ساعت ۲۱ شب بعد از جمع کردن ایستگاه صلواتی به مناسبت رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

ربودن یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر

طبق اعلام فرزند این روحانی که همراه وی بود، مهاجمان که در خودروی پژو بودند، روحانی را مورد حمله قرار داده و با خودروی خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

حجت‌الاسلام فلاح‌پور، دانش آموخته حوزه علمیه قم بوده که اکنون از مبلغان بخش بزمان شهرستان ایرانشهر است.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته و انگیزه آن مشخص نیست.

کد خبر 6568089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کار ظلم ستیزی هست

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها