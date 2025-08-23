دستگیری و انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با عرض تسلیت رحلت خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت حضرت امام حسنمجتبی (ع) و حضرت امام علیابنموسی الرضا (ع)، و با تمسُّک به روح مطهر حضرت رسول اعظم (ص)، به استحضار ملت شریف ایران میرساند که یکی از توطئههای بزرگ تروریستی در پهنهی شرق کشور، خنثی و تیم تروریستی عامل آن، کاملاً منهدم شد.
این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازههای انفجاری متنوع بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه حضرت پیامبر اکرم (ص)، به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) افتاد.
تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاحهایی از قبیل آر. پی. جی ۷ لیزر دار، مسلسلهای آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجکهای دستی، سلاحهای نارنجک انداز، جلیقههای انفجاری، بیسیمهای دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر. پی. جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریستها چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود. هدف مورد نظرِ تروریستها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، که این موضوع مضاف بر سایر مستندهای موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر میدارد.
همچنین نوع دورههای ویژه نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرینهایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، جملگی حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونههای مشابه آنها کشف شده بود.
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در مرحله شناسایی و سرنخ یابی، از یاری مردم متعهد و باوفای منطقه، و در مرحله یورش به مخفیگاه تروریستها، از حضور و حمایت جانانهی برادران فداکار خود در سپاه و فرماندهی انتظامی استان برخوردار بودند که به این وسیله مراتب سپاس صمیمانه خود را از آنها اعلام میدارند.
ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریستها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که انشاءالله از ادعیه ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.
در پایان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت ۵ مأمور فداکار فراجا در واقعهی تروریستی دیروز شهرستان ایرانشهر، با آن شهدای به خون خفته و با نیروهای خدوم و از جان گذشته انتظامی کشور تجدید عهد مینمائیم که تا شناسایی و مجازات تروریستهای جنایتکار آن حمله ناجوانمردانه از پای نخواهیم نشست.
