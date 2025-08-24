به گزارش خبرنگار مهر ، آرمان گرشاسبی خواننده موسیقی پاپ کشورمان با پایان ایام سوگواری ماه های محرم و صفر فصل جدید کنسرت های خود را آغاز خواهد کرد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته فصل تازه کنسرت‌های این خواننده از روز ششم شهریور در ورزشگاه تنیس باشگاه انقلاب که پس از برگزاری پروژه موسیقی نمایشی «رستم و سهراب» حسین پارسایی به جمع مجموعه های برگزاری کنسرت و تئاتر اضافه شده پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

اجرای قطعاتی از آلبوم «از تو گفتم» به عنوان اولین آلبوم این خواننده پس از جدایی از گروه منحل شده «چارتار» به همراه چند قطعه دیگر رپرتوار کنسرت های جدید این خواننده را تشکیل می دهد.

«ای نوای من»، «بگو به باران»، «زمستان»، «برمی گردم»، «کابوس»، «بی پروا»، «درهوای سحر»، «زیبا»، «بی قرار»، «به تو سوگند»، «شب»، «بنشین تماشایت کنم» و «از تو گفتم» عنوان برخی از قطعاتی هستند که در اولین آلبوم مستقل آرمان گرشاسبی با تنظیم اشکان آبرون به چشم می خورد.

آرمان گرشاسبی به همراه گروه «چارتار» بیش از ۱۰ سال در حوزه موسیقی تلفیقی ایران فعالیت داشت و آثار زیادی را نیز با همکاری همکارانش در این گروه روانه بازار موسیقی کشور کرد. «از تو گفتم» اولین آلبوم این خواننده بعد از جدایی از «چارتار» است.