کمبود و گرانی نهاده دامی نتیجه ناکارآمدی است

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران درباره وضعیت بازار نهادههای دامی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر نهاده دامی به میزان مورد نیاز در بازار موجود نیست و این امر سبب شده تا قیمت انواع نهادههای دامی از جو تا سویا روند افزایشی داشته باشد.
وی افزود: کاربلد نبودن مدیران وزارت جهاد کشاورزی دلیل این معضل در بازار نهاده دامی و در ادامه در بازار فرآوردههای گوشتی است.
این مسئول صنفی تصریح کرد: من به عنوان یک دامدار که سالها در این حرفه فعالیت دارم، با نگاه به آسمان میدانم وضعیت هوا امروز برای دام چگونه است. چطور میشود که مدیران وزارتخانه مسئولیت قبول میکنند اما نمیدانند مثلاً برای این فصل، کشور به چه میزان نهاده دامی نیاز دارد؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران با اشاره به ثبت سفارش امسال نهاده دامی، عنوان کرد: ثبت سفارش زمانی باز شد که در روسیه محصولی برای خرید وجود نداشت.
وی با گلایه از عدم آگاهی مدیران بالادست از این اطلاعات ضروری، ادامه داد: فصل برداشت جو در روسیه که بخشی زیادی از نیازمندی بازار داخل از این کشور تأمین میشود، به تازگی آغاز شده است. امروز ثبت سفارش شود محصول ۴۰ روز تا ۲ ماه آینده وارد کشور میشود.
عالی در پایان گفت: ناکارآمدی مسئولان متولی بازار کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، باعث شده تا امروز دامدار در تأمین نهاده با مشکل مواجه باشد و گندم را جایگزین جو کند. تبعات این مسئله هم در ماههای آتی در بازارهای فرآوردههای دامی، نمود پیدا خواهد کرد.
