اطلاعیه انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی درباره کمبود کود در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران با صدور اطلاعیهای درباره «مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای تولید کودهای کشاورزی» اعلام کرد که در آستانه فصل کشت پاییزه، تأمین نهادههای کشاورزی به ویژه کود شیمیایی با مشکلات جدی مواجه شده است.
در این اطلاعیه آمده است: عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنایع کود، این بخش را در معرض تعطیلی قرار داده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه بخش کشاورزی کشور کرده است. در حالی که سهم کودهای تأمین شده توسط بخش خصوصی طی سالهای اخیر (بدون احتساب اوره) بسیار بیشتر از بخش دولتی بوده است.
تأخیر ۱۷ ماهه در تعیین تکلیف تخصیص ارز، سبب کاهش تولید، افزایش هزینهها و کمبود کودهای کشاورزی شده است. این وضعیت در فصل زراعی پیش رو، خطر افزایش شدید قیمت نهادهها و کاهش بهرهوری مزارع را در پی خواهد داشت. در یک سال گذشته نیز قیمت مواد اولیه داخلی از سوی شرکتهای دولتی چندین برابر افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه گوگرد ۴۱۰ درصد توسط شرکت ملی پتروشیمی و اسید سولفوریک با رشد بیش از ۱۰ برابری از ۴,۰۰۰ ریال به ۴۴,۰۰۰ ریال رسیده و گوگرد ۴۱۰ درصد و سایر مواد اولیه نیز روند مشابهی داشتهاند.
از سوی دیگر، بخش عمدهای از واردات مواد اولیه به صورت اعتباری انجام شده و صنایع داخلی با بدهیهای ارزی معوق بیش از یک سال رو به رو هستند. این امر اعتبار بینالمللی صنعت را تضعیف کرده و امکان تأمین آتی را با تهدیدی جدی رو به رو کرده است. در حالی که همچنان بخشی از ثبت سفارشها با ارز ترجیحی انجام میشود، از ابتدای ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ تا کنون کمتر از ۳۰ میلیون دلار در این بخش تخصیص یافته است؛ رقمی که حتی ۱۰ درصد نیاز واقعی این صنعت را پوشش نمیدهد.
ادامه این روند، علاوه بر رکود تولید و کاهش سبد کودهای مورد نیاز کشاورزان به تهدیدی برای معیشت میلیونها کشاورز و در نهایت امنیت غذایی کشور تبدیل خواهد شد. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که وابستگی در حوزه محصولات اساسی کشاورزی کشورها را در برابر بحرانهای جهانی بی دفاع میکند.
این انجمن در طول یک سال گذشته چندین بار درخواست ملاقات جهت ارائه راهکار برای رفع موانع تولید را با وزیر جهاد کشاورزی داشته، ولی هیچگونه توجهی به آن نشده و مسئولان مربوطه نیز هیچگونه توجهی به تولید داخلی این صنعت نداشتند. اعضای انجمن درخواست دارند تا مقام عالی وزارت به طور مستقیم به موضوع ورود کنند تا با همفکری بتوان بحران به وجود آمده را پشت سر گذاشت. هیئت مدیره این انجمن با توجه به تجربه چندین ساله، پیشنهاداتی برای برون رفت از وضعیت موجود دارند که ارائه خواهند کرد.
