دستگیری سارقان و کشف ۲۶ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع پلیس با سارقان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در ۴۸ ساعت گذشته با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۲۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه‌کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.