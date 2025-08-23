  1. استانها
  2. لرستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

دستگیری سارقان و کشف ۲۶ فقره سرقت در بروجرد

دستگیری سارقان و کشف ۲۶ فقره سرقت در بروجرد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۲۶ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع پلیس با سارقان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در ۴۸ ساعت گذشته با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۲۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه‌کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6568488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها