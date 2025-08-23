عوامل نزاع دسته جمعی در میامی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی، از وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح در یکی از روستاهای شهرستان خبر داد و ابراز کرد: بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان به این موضوع ورود کردند.

وی با بیان اینکه عوامل این نزاع بلافاصله شناسایی شدند، افزود: سه نفر از عوامل ایجاد این دعوای منجر به ضرب و جرح به همت مأموران انتظامی و کمک دستگاه قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه این افراد برای رسیدگی پرونده به دستگاه قضائی ارجاع شدند، گفت: پلیس اجازه هیچ گونه برهم زدن نظم عمومی را در میامی نخواهد داد.