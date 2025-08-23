  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

عوامل نزاع دسته جمعی در میامی دستگیر شدند

عوامل نزاع دسته جمعی در میامی دستگیر شدند

میامی- فرمانده انتظامی میامی از دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی، از وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح در یکی از روستاهای شهرستان خبر داد و ابراز کرد: بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان به این موضوع ورود کردند.

وی با بیان اینکه عوامل این نزاع بلافاصله شناسایی شدند، افزود: سه نفر از عوامل ایجاد این دعوای منجر به ضرب و جرح به همت مأموران انتظامی و کمک دستگاه قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه این افراد برای رسیدگی پرونده به دستگاه قضائی ارجاع شدند، گفت: پلیس اجازه هیچ گونه برهم زدن نظم عمومی را در میامی نخواهد داد.

کد خبر 6568625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها