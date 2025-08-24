طرح ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با حضور یگانهای انتظامی و پلیسهای تخصصی در شهرستان رومشکان اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح پلیس با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی موفق به دستگیری پنج خردهفروش و کشف مقادیری انواع مواد مخدر، دستگیری چهار سارق و کشف پنج فقره سرقت شد.
فرمانده انتظامی رومشکان با بیان این که توقیف هشت دستگاه خودرو و هفتدستگاه موتورسیکلت متخلف از سایر نتایج این طرح بوده است در ادامه از همراهی و تعامل مردم این شهرستان که در اجرای مأموریتهای انتظامی با پلیس همراهی نموده تشکر و قدردانی کرد.
