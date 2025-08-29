به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل جدید برگزاری کنسرت ها که طی روزهای پیش رو میزبان مخاطبان موسیقی خواهد بود، تعدادی از هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی نیز در تلاش هستند تا با انتشار تک آهنگ های جدید، شمایل جدیدی از محتوای آثارشان را به طرفداران خود ارائه دهند.

آنچه می خوانید معرفی اجمالی برخی از تک آهنگ های جدید خوانندگان کشورمان است که طی روزهای میانی مرداد تاکنون پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

تک آهنگ «می‌کشونی»؛ تولد دوباره حامد زمانی

«می‌کشونی» عنوان تازه‌ترین اثر موسیقایی حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که بعد از ۸ سال توقف در فعالیت‌های این هنرمند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

اثری که به نظر می‌آید بعد از حواشی متعددی که برای این خواننده طی سال‌های مختلف به وجود آمده به نوعی آغازگر فصل تازه فعالیت‌های او محسوب شود.

تک آهنگ «می‌کشونی» برخلاف آثار اخیر این خواننده که در حال و هوای سیاسی و حماسی خوانده می‌شد، از مضمونی عاشقانه برخوردار است. در این قطعه حامد زمانی به عنوان شاعر، آهنگساز و خواننده و امیر جمال‌فرد به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

برای شنیدن تک آهنگ «می‌کشونی» به خوانندگی حامد زمانی اینجا را ببینید.

تک آهنگ «چه کنم»؛ قطعه دوم آلبوم جدید رضا بهرام

«چه کنم» هم عنوان یکی دیگر از تک آهنگ های تازه منتشر شده فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی است که طی روزهای گذشته در قالب دومین قطعه از آلبوم جدید رضا بهرام پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در این اثر که رضا بهرام برای آن نوشته است: «امیدوارم خاطرات زیبا بسازید» سجاد خیرآبادی و حسین محمودی ترانه سرا، امیرماهان موسیقی و علی بیات تنظیم کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن قطعه «چه کنم» به خوانندگی رضا بهرام اینجا را ببینید.

تک آهنگ «خیابونای خالی»؛ رونمایی از اولین آهنگ آلبوم «۳۳»

مهدی دارابی از خوانندگان فعال موسیقی پاپ که تا همین چندی پیش با بِرند «هورش بند» در میان مخاطبان مطرح بود و اکنون به صورت مستقل در این حوزه حضور دارد، طی روزهای گذشته اولین تک آهنگ از آلبوم «۳۳» به نام خیابونای خالی را منتشر کرد.

دراین تک آهنگ شاهین شیخی و مهدی دارابی به عنوان ترانه سرا، مهدی دارابی و عرفان ابرا آهنگساز و «نویا» به عنوان تنظیم کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «خیابونای خالی» به خوانندگی مهدی دارابی اینجا را ببینید.

تک آهنگ «کبوترای امید»؛ گرشا رضایی و آرزوی خاطره بازی

گرشا رضایی از جمله خوانندگانی که طی یکی دو سال اخیر سعی دارد بر اساس مصاحبه ها و انتقاداتی که به جریان تنظیم و اجرای آثار موسیقایی دارد، فضای متفاوتی را در فصل جدید فعالیت هایش تجربه کند. وی به تازگی آهنگ جدید «کبوترای امید» را منتشر کرد.

در این تک آهنگ گرشا رضایی ترانه سرا و آهنگساز، حسن رضایی مدیرتولید و گرشا رضایی و سالار حقیر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «کبوترای امید» به خوانندگی گرشا رضایی اینجا را ببینید.

تک آهنگ «بازآمدی ای آشنا»؛ هادی فیض آبادی به یاد استاد خواند

«بازآمدی ای آشنا» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در حوزه تک آهنگ ها است که به خوانندگی هادی فیض آبادی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ که براساس یکی از آثار زنده یاد همایون خرم تولید شده، تورج نگهبان شاعر و پویان رمضانی تنظیم کننده اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن قطعه «باز آمدی ای آشنا» به خوانندگی هادی فیض آبادی اینجا را ببینید.

تک آهنگ «شبیخون»؛ رضا صادقی و نقشی که ابدی نیست

رضا صادقی خواننده ای که این روزها عمده فعالیت های خود را در حوزه تولید تک آهنگ و امور خیریه معطوف کرده، به تازگی تک آهنگ جدیدی به نام «شبیخون» را منتشر کرد.

وی در توضیح این تک آهنگ نوشته است: «اما یادت باشه، زمین گرده، هیچ نقشی ابدی نیست».

میلاد اقدسی ترانه سرا، حمید صانع میکس و مستر، محمد رضوی نوازنده گیتار گروه اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «شبیخون» به خوانندگی رضا صادقی اینجا را ببینید.