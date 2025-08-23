  1. سلامت
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

پیام تبریک رئیس اورژانس استان تهران به مناسبت روز پزشک

رئیس سازمان اورژانس استان تهران، روز پزشک را تبریک گفت و از تلاش‌های پزشکان پرتلاش، به‌ویژه همکاران خود در اورژانس، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران روز پزشک را تبریک گفت. متن پیام تبریک به شرح زیر است:

روز پزشک، فرصتی است تا از زحمات پزشکان فرهیخته و انسان‌دوستی که با دانش و مهارت خویش، امید را به زندگی بیماران بازمی‌گردانند، قدردانی کنیم.

پزشکان حاضر در اورژانس، با ایثار و از خودگذشتگی، در خط مقدم خدمت‌رسانی عرصه سلامت به هموطنان عزیز گام بر می‌دارند، اینجانب به نمایندگی از تمامی همکارانم در سازمان اورژانس استان تهران، روز پزشک را به همه پزشکان، به ویژه همکاران پرتلاش خود در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات تبریک و تهنیت عرض نموده و برای آن عزیزان موفقیت و سلامتی آرزومندم.

