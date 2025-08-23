به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری بهمناسبت یکم شهریورماه روز پزشک پیامی صادر کرد.
متن پیام جعفر مردانی به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
یکم شهریور ماه، زادروز بزرگمرد علم و اندیشه، شیخالرئیس ابوعلیسینا و روز پزشک، یادآور جایگاه والا و ارزشمند قشر فرهیختهای است که با علم، ایمان و ایثار، رسالت خطیر حفظ و حراست از سلامت جامعه را بر دوش دارند.
جامعه پزشکی در طول تاریخ همواره از سرمایههای ارزشمند این مرز و بوم بوده و هست. پزشکان، نه تنها در عرصه درمان بیماریها بلکه در ترویج فرهنگ پیشگیری، ارتقای سطح آگاهی مردم و امیدآفرینی در میان بیماران، نقشآفرینانی بیبدیل هستند.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز پزشکان شریف و متعهد با حضور در دورترین نقاط شهری و روستایی، صادقانه و بیمنت به خدمت مردم میپردازند و با وجود محدودیتها و مشکلات، هیچگاه از وظیفه انسانی و اخلاقی خویش کوتاه نمیآیند. این تلاشهای بیوقفه، بهویژه در سالهای اخیر و در دوران سخت حوادث غیرمترقبه، نشاندهنده روحیه جهادی و فداکاری این قشر ارزشمند است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، از تلاشهای فرهیختگان این عرصه قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان برای این عزیزان توفیق روزافزون، سلامتی و عزت و سربلندی مسئلت دارم.
امید آن دارم با همراهی و همدلی پزشکان و کادر درمان، مسیر ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توسعه پایدار استان بیش از پیش هموار شود.
نظر شما