به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت یکم شهریورماه روز پزشک پیامی صادر کرد.

متن پیام جعفر مردانی به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

یکم شهریور ماه، زادروز بزرگ‌مرد علم و اندیشه، شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک، یادآور جایگاه والا و ارزشمند قشر فرهیخته‌ای است که با علم، ایمان و ایثار، رسالت خطیر حفظ و حراست از سلامت جامعه را بر دوش دارند.

جامعه پزشکی در طول تاریخ همواره از سرمایه‌های ارزشمند این مرز و بوم بوده و هست. پزشکان، نه تنها در عرصه درمان بیماری‌ها بلکه در ترویج فرهنگ پیشگیری، ارتقای سطح آگاهی مردم و امیدآفرینی در میان بیماران، نقش‌آفرینانی بی‌بدیل هستند.

در استان چهارمحال و بختیاری نیز پزشکان شریف و متعهد با حضور در دورترین نقاط شهری و روستایی، صادقانه و بی‌منت به خدمت مردم می‌پردازند و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، هیچ‌گاه از وظیفه انسانی و اخلاقی خویش کوتاه نمی‌آیند. این تلاش‌های بی‌وقفه، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در دوران سخت حوادث غیرمترقبه، نشان‌دهنده روحیه جهادی و فداکاری این قشر ارزشمند است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، از تلاش‌های فرهیختگان این عرصه قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان برای این عزیزان توفیق روزافزون، سلامتی و عزت و سربلندی مسئلت دارم.

امید آن دارم با همراهی و همدلی پزشکان و کادر درمان، مسیر ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توسعه پایدار استان بیش از پیش هموار شود.