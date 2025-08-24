تصادف ۲ خودرو در بزرگراه باکری ۸ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران شامگاه شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۱۲ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و ام‌وی‌ام در مسیر شمال به جنوب بزرگراه باکری، بعد از آبشناسان، ۸ نفر دچار مصدومیت شدند.

بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

تمامی مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شدند.