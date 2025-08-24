  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۴

تصادف ۲ خودرو در بزرگراه باکری ۸ مصدوم برجای گذاشت

تصادف ۲ خودرو در بزرگراه باکری ۸ مصدوم برجای گذاشت

روابط عمومی سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: تصادف ۲ خودرو در بزرگراه باکری ۸ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران شامگاه شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۱۲ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و ام‌وی‌ام در مسیر شمال به جنوب بزرگراه باکری، بعد از آبشناسان، ۸ نفر دچار مصدومیت شدند.

بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

تمامی مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شدند.

کد خبر 6568750
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها