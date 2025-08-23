پاسخ باشگاه مس رفسنجان به دلایل فسخ قراردادها و ضرر میلیاردی باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شروع فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ برتر خبرهایی مبنی بر فسخ قرارداد چند بازیکن تیم فوتبال مس رفسنجان از سوی رسول خطیبی سرمربی جدید این تیم منتشر شد که طی آن تاکید شده بود این فسخ قراردادها مبالغی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به باشگاه ضرر زده است.
به دنبال مطرح شدن این رقمها، باشگاه مس جوابیهای را صادر کرده که آن آمده است:
«باشگاه مس رفسنجان ضمن قدردانی از حمایت هواداران عزیز و علاقهمندان فوتبال، بدینوسیله در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون فسخ قرارداد تعدادی از بازیکنان، توضیحات زیر را اعلام مینماید:
۱. تصمیم به فسخ قرارداد با برخی از بازیکنان، صرفاً بر اساس مسائل فنی و در راستای نظر مستقیم سرمربی تیم اتخاذ گردیده است، بدیهی است انتخاب و چینش نفرات، حق طبیعی و حرفهای سرمربی است و باشگاه نیز در این مسیر از تصمیمات کادر فنی حمایت میکند.
۲. باشگاه تأکید میکند که تغییرات در فهرست بازیکنان و فسخ قرارداد با برخی نفرات امری اجتنابناپذیر بوده و در فوتبال حرفهای کشور به دلایل مختلف فنی و مدیریتی امری طبیعی محسوب میشود و این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات سازمان لیگ و آئیننامههای فدراسیون فوتبال صورت گرفته و تمامی حقوق قانونی بازیکنان در فرآیند فسخ مدنظر قرار گرفته و رعایت شده است.
۳. باشگاه در خصوص بسیاری از بازیکنان، از طریق برگزاری جلسات متعدد با خود بازیکنان و مدیر برنامههای ایشان، به توافقاتی دوجانبه رسیده و در این فرآیند تلاش شده است تا منافع هر دو طرف بهطور کامل لحاظ شود، بر این اساس، باشگاه به هیچ عنوان متضرر نشده و تمامی تصمیمات اتخاذ شده در جهت منافع باشگاه بوده است.
۴. باشگاه به هیچ عنوان از سقف و بودجه تعیینشده برای کادر فنی و بازیکنان فراتر نرفته و در این زمینه نیز هیچگونه قصور یا کوتاهی از سوی مدیریت و مجموعه صورت نگرفته است و تمامی هزینهها در چهارچوب منابع مالی مصوب و با مدیریت دقیق انجام پذیرفته است.
۵. مبالغی که در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی بهعنوان هزینه فسخ قرارداد منتشر شدهاند، به هیچ عنوان صحت ندارند و باشگاه این ارقام را قویاً تکذیب میکند، بدیهی است باشگاه حق خود میداند که در صورت تداوم انتشار اخبار کذب و گمراهکننده، موضوع را از طریق مراجع قضائی و کمیتههای انضباطی ذیصلاح پیگیری نماید.
۶. با توجه به انتخاب دیرهنگام سرمربی تیم و محدودیت زمانی موجود در نقلوانتقالات و فاصله اندک تا شروع مسابقات، باشگاه در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بود و با این حال، مجموعه باشگاه و مدیریت با تلاش شبانهروزی توانستند تیمی در شأن شرکت ملی صنایع مس ایران و هواداران عزیز آماده کرده و راهی مسابقات کنند، اطمینان داریم که با حمایت هواداران، روزهای خوبی در انتظار تیم فوتبال مس رفسنجان خواهد بود.
۷. باشگاه مس رفسنجان همواره متعهد به شفافیت، رعایت اصول حرفهای و احترام به بازیکنان و هواداران بوده و همه تصمیمات خود را با هدف ارتقای کیفیت فنی تیم و حضور قدرتمند در رقابتهای لیگ برتر اتخاذ کرده است.
۸. باشگاه از تمامی بازیکنانی که قراردادشان فسخ گردیده و امکان همکاری با آنها وجود نداشت بابت تلاشها و زحماتی که در طول مدت حضورشان برای تیم کشیدهاند صمیمانه تشکر و قدردانی میکند و برای آنان در ادامه مسیر ورزشی و زندگی شخصی بهترین آرزوها را دارد، این بازیکنان همواره بخشی از خانواده بزرگ مس محسوب میشوند و باشگاه امیدوار است در آینده شاهد موفقیتهای بیشتر آنان باشد.
از رسانهها و فعالان ورزشی انتظار میرود در انتشار اخبار مرتبط با این مجموعه، دقت و صحتسنجی را مدنظر قرار دهند و هواداران عزیز نیز اطمینان را داشته باشند که باشگاه با تمام توان در مسیر آمادهسازی تیم برای فصل جدید و کسب موفقیتهای ارزشمند گام برمیدارد.»
