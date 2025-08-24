به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابوطالبی، فرنگیکار ملیپوش استان قم در وزن ۶۳ کیلوگرم، موفق شد در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی بلغارستان برگزار شد، با پیروزی قاطع برابر حریف خود از کشور میزبان، مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کند.
ابوطالبی در دیدار ردهبندی با عملکردی مقتدرانه و نتیجه ۹ بر صفر برابر نماینده بلغارستان به برتری دست یافت و جایگاه سوم جهان را از آن خود کرد.
این فرنگیکار جوان پیش از این در مراحل ابتدایی توانسته بود با شکست حریفانی از ترکیه، گرجستان و آمریکا راهی نیمهنهایی شود، اما با قبول شکست در این مرحله به دیدار ردهبندی راه پیدا کرد.
نماینده شایسته کشورمان با این پیروزی ارزشمند بار دیگر توانمندیهای خود را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت و افتخاری دیگر برای ورزش قم و کشتی فرنگی ایران رقم زد.
