  1. استانها
  2. قم
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

درخشش فرنگی‌کار قمی در رقابت‌های کشتی فرنگی جهان

درخشش فرنگی‌کار قمی در رقابت‌های کشتی فرنگی جهان

قم- محمدجواد ابوطالبی، فرنگی‌کار ملی‌پوش استان قم در وزن ۶۳ کیلوگرم، موفق شد در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان مدال برنز را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابوطالبی، فرنگی‌کار ملی‌پوش استان قم در وزن ۶۳ کیلوگرم، موفق شد در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی بلغارستان برگزار شد، با پیروزی قاطع برابر حریف خود از کشور میزبان، مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کند.

ابوطالبی در دیدار رده‌بندی با عملکردی مقتدرانه و نتیجه ۹ بر صفر برابر نماینده بلغارستان به برتری دست یافت و جایگاه سوم جهان را از آن خود کرد.

این فرنگی‌کار جوان پیش از این در مراحل ابتدایی توانسته بود با شکست حریفانی از ترکیه، گرجستان و آمریکا راهی نیمه‌نهایی شود، اما با قبول شکست در این مرحله به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.

نماینده شایسته کشورمان با این پیروزی ارزشمند بار دیگر توانمندی‌های خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت و افتخاری دیگر برای ورزش قم و کشتی فرنگی ایران رقم زد.

کد خبر 6569388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ماشالله

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها