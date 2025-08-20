به گزارش خبرنگار مهر، لیگ بیست و پنجم فوتبال ایران با حوادث و اتفاقات خاصی آغاز شد؛ هفته‌ای که سرشار از «اولین‌ها» بود و نام چند بازیکن و تیم را در تاریخ این فصل ثبت کرد.

اولین مصدومیت و اولین گل از یک تیم

اولین اتفاق غیرمنتظره فصل در همان ثانیه ششم دیدار گل‌گهر و آلومینیوم رقم خورد؛ جایی که پوریا پورعلی هافبک – مدافع گل‌گهر دچار مصدومیت شد و به‌عنوان نخستین مصدوم لیگ معرفی گردید. تنها چند دقیقه بعد، در دقیقه ۱۴ همان دیدار، مجید عیدی با گلزنی برای گل‌گهر نخستین گل لیگ را به ثمر رساند.

یک دروازه‌بان زننده اولین گل به خودی!

اما در دیگر بازی‌ها نیز صحنه‌های ویژه‌ای ثبت شد. حسین پورحمیدی دروازه‌بان خیبر، با باز کردن اشتباهی دروازه خود برابر مس رفسنجان، اولین گل به خودی فصل را رقم زد. همچنین سامان نریمان‌جهان، وینگر مس، در دقیقه ۲۵ همان دیدار نخستین کارت زرد لیگ بیست و پنجم را از داور دریافت کرد.

رحمتی و خیبر اولین شدند

از سوی دیگر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت سید مهدی رحمتی در همان هفته اول نمایشی تماشایی داشت؛ شاگردان این تیم که با دو گل از مس رفسنجان عقب بودند، موفق شدند در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شوند و نخستین «کامبک» لیگ را به نام خود ثبت کنند.

دو تیم تهرانی در جمع اولین‌ها

در جدول نتایج، اولین برد فصل به نام پیکان ثبت شد؛ این تیم موفق شد ذوب‌آهن را با یک گل شکست دهد و فاتح اولین سه امتیاز لیگ باشد. نخستین تساوی نیز در بازی پرسپولیس و فجرسپاسی رقم خورد؛ دیداری که با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.

شاگرد گل محمدی اول شد

اما شاید جنجالی‌ترین اتفاق هفته به دیدار فولاد و چادرملو مربوط باشد؛ جایی که محمدرضا سلیمانی پس از بررسی VAR با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا نام او به‌عنوان نخستین اخراجی لیگ بیست و پنجم در تاریخ ثبت شود.

لیگ جدید فوتبال ایران در همان آغاز نشان داد که مسیر پرحادثه‌ای در پیش دارد و فوتبال‌دوستان باید خود را برای فصلی پر از هیجان و شگفتی آماده کنند.