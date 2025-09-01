تیموریان: تیم هند را به خوبی آنالیز کرده بودیم؛ نیاز به تمرین داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان در پایان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند اظهار داشت: در دیدار نخست تیم ملی هند موفق شده بود تاجیکستان را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و با توجه به اینکه در این رقابت‌ها بازی‌های رودررو تعیین‌کننده صدرنشین گروه است، کادر فنی و در رأس آن سرمربی تیم ملی، نقاط ضعف و قوت بازیکنان هند را به ملی‌پوشان گوشزد کرده بودند.

او ادامه داد: در دقایق ابتدایی مسابقه، جریان بازی کمی گره خورد اما خداراشکر توانستیم در نهایت پیروز میدان شویم و به صدر جدول گروه برسیم. از آنجا که دو هفته ابتدایی لیگ برتر پشت سر گذاشته شده، فکر می‌کنم بازیکنان دچار خستگی هستند. همان‌طور که سرمربی تیم ملی اشاره کرده بود، بهتر بود با تعداد جلسات تمرینی بیشتری در این مسابقات حاضر می‌شدیم، اما مهم‌ترین موضوع این بود که سه امتیاز را کسب کنیم و صدرنشین شویم.

تیموریان تصریح کرد: لازم است یک‌بار دیگر فیلم بازی را بازبینی کنیم و پس از آن می‌توان درباره عملکرد بازیکنان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد.

وی در پایان درباره وضعیت مصدومیت محمدحسین کنعانی‌زادگان گفت: در این خصوص پزشک و فیزیوتراپ تیم ملی می‌توانند توضیحات لازم را ارائه دهند.