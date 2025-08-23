مطالبه اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای بهبود زیرساخت آب و فاضلاب تاکستان

عباس بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار مهر از اخذ دو دستور ویژه از وزیر نیرو در جریان سفر اخیر وی به استان قزوین خبر داد و گفت: مهمترین مطالبه ما، تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای بهبود زیرساختهای آب و فاضلاب شهرستان تاکستان است که شامل مناطق اسفرورین، ضیاءآباد و خرمدشت میشود.
وی با اشاره به مشکلات جدی در حوزه آب و فاضلاب این مناطق افزود: زیرساختهای موجود پاسخگوی نیاز جمعیت فعلی نیست و در برخی نقاط، مردم با کمبود شدید آب شرب و فرسودگی شبکه فاضلاب مواجهاند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اعتبار میتواند تحول بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات و رفع مشکلات اساسی مردم ایجاد کند.
بیگدلی همچنین از دستور وزیر نیرو برای افزودن چهار تانکر جدید به ناوگان آبرسانی شهرستان خبر داد و گفت: این تانکرها بهصورت موقت برای تأمین آب شرب روستاهای شهرستان بهکار گرفته خواهند شد تا بخشی از نیاز فوری مردم در مناطق محروم پاسخ داده شود.
