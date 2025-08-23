به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) که در حرم مطهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای ارتباط مستقیم با مردم و نخبگان است و می‌تواند مسیر حرکت یک‌ساله استان را با همدلی و استقامت بیشتر ترسیم کند.

وی با اشاره به تدوین برنامه چهارساله توسعه استان قم بر اساس برش استانی برنامه هفتم توسعه، افزود: نگاه مدیریت استان در حوزه پیشرفت فراتر از اعتبارات جاری است و بر پایه ظرفیت‌های بومی، مردمی و جایگاه معنوی قم طراحی شده است.

استاندار قم با اشاره به وضعیت فضای آموزشی استان گفت: سرانه آموزشی قم پایین‌تر از میانگین کشوری بود، اما با تلاش خیرین مدرسه‌ساز، همراهی مدیران اجرایی و دستگاه‌های ذی‌ربط، جهشی جدی در این بخش آغاز شده است. به گفته وی، یکی از دغدغه‌های اساسی، کمبود زمین و اراضی آموزشی بود که با پیگیری‌ها و مصوبات سفر غیررسمی رئیس‌جمهور به قم، گام‌های مهمی برای رفع این مشکل برداشته شد.

بهنام‌جو تصریح کرد: تاکنون دو اردوگاه دانش‌آموزی در استان طراحی و در حال ساخت است و عملیات احداث دو اردوگاه دیگر نیز به‌زودی آغاز می‌شود تا امکان استفاده ۳۰۰ هزار دانش‌آموز قمی از فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت سالم فراهم شود.

وی در ادامه به حوزه مسکن پرداخت و اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی در دولت گذشته در این بخش آغاز شده بود که در دولت فعلی با جدیت ادامه یافت و روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی در قم شتاب گرفته است.

استاندار قم همچنین از افتتاح ۹۶ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۲۰ پروژه عظیم دیگر نیز با اعتبار ۳۳ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود.

تاکنون برای احداث نیروگاه در قم ۲۶۰۰ مگاوات پروانه صادر شده است

بهنام‌جو همچنین با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: تاکنون برای احداث نیروگاه در قم ۲۶۰۰ مگاوات پروانه صادر شده که از این میزان، طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۹۰۰ مگاوات تا یک سال آینده وارد مدار خواهد شد.

استاندار قم درباره پروژه فرودگاه قم نیز توضیح داد: مشکلات حقوقی این طرح برطرف شده و توافق با سرمایه‌گذار نهایی شده است و با حمایت وزارتخانه‌های مرتبط، روند اجرای پروژه سرعت گرفته و این زیرساخت مهم در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه خدمات شهری اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲۵ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و طبق برنامه سه‌ساله، این تعداد به دو برابر افزایش خواهد یافت. همچنین طرح‌های متعددی برای تقویت منابع آب شرب و رفع مشکلات تأمین آب استان در دست اجراست.

توجه به سیاست محله‌محوری و محوریت مساجد

بهنام‌جو توجه به سیاست محله‌محوری و محوریت مساجد در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: هر هفته با حضور در محلات مختلف، مشکلات مردم به‌صورت میدانی بررسی و پیگیری می‌شود.

وی به موضوع اسناد ملکی در منطقه پردیسان اشاره کرد و افزود: مشکل سند ۴۵ هزار خانواده در این منطقه در دست پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود طی شش ماه آینده، ۷۰ درصد این معضل برطرف شود.

استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با هدف ارتقای سطح زندگی مردم و تسهیل خدمت‌رسانی در استان قم دنبال می‌شود و با هم‌افزایی و همدلی دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه استان سرعت بیشتری خواهد گرفت.