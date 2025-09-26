امام جمعه اسفرورین: اتحاد مردمی و رهبری هوشمندانه رمز شکست دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به هفته دفاع مقدس، دو واقعه بزرگ تاریخی یعنی جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ دوازدهروزه را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم، مقاومت و پیروزی فصل تکرارشونده اراده آهنین ملتی است که در سختترین شرایط، قامت خود را خم نکرد و با صلابت ایستاد.
وی با مرور آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، عنوان کرد: در شرایطی که تنها دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود و کشور با خرابیهای فراوان و کمبود امکانات مواجه بود رژیم بعث عراق با حمایت بیش از پنجاه کشور و ابرقدرتهای جهانی، به ایران حمله کرد.
وی افزود: صدام در مصاحبهای ناتمام وعده داده بود که ۴۸ ساعت بعد در تهران ادامه خواهد داد اما ملت ایران هشت سال ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.
امام جمعه اسفرورین با تأکید بر اینکه ملت ایران در آن دوران تنها بود و حتی برای تهیه سیم خاردار نیاز به واردات داشت، تصریح کرد: با وجود نبود امکانات، اراده پولادین مردم و رهبری الهی امام خمینی (ره) موجب شد تا ایران در برابر نیروی نیابتی دشمن پیروز شود.
وی تاکید کرد: امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه در جنگ دوازدهروزه با دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی ملت ایران با سه رکن اساسی یعنی اتحاد مردمی، رهبری هوشمندانه و قدرت دفاعی و بازدارندگی پیروزی دیگری را رقم زد.
حسینی با اشاره به شهدای جنگ دوازدهروزه، تصریح کرد: جوانان و سرداران ما در این نبرد جانانه آرزوی دیرینه خود را محقق کردند و خون پاک شهدا، دانشمندان و رزمندگان، عزت و اقتدار امروز ایران را رقم زده است.
وی در ادامه با اشاره به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در آستانه نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: رهبر معظم انقلاب با ترسیم نقشه راهی روشن، بر اتحاد ملی، جوانگرایی، تقویت قدرت دفاعی و حفظ استقلال کشور تأکید کردند.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به کاربردهای گسترده غنیسازی اورانیوم، اظهار داشت: برخلاف تصور رایج، این فناوری تنها برای تولید برق یا سلاح نیست بلکه در حوزههای کشاورزی، پزشکی، صنعت و محیط زیست کاربردهای فراوانی دارد اما دشمنان نمیخواهند ایران به این سطح از استقلال علمی برسد و تلاش دارند کشور را وابسته نگه دارند.
وی همچنین با اشاره به مسئله جمعیت، هشدار داد: کشور ما در حال حرکت به سمت پیری جمعیت است و این تهدیدی جدی برای استقلال و اقتدار ملی است و باید با تشویق جوانان و حمایت از خانوادهها، ایران را جوان و قوی نگه داریم.
حجتالاسلام حسینی از سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در مجمع سازمان ملل تقدیر کرد و گفت: دکتر پزشکیان با موضعگیری شجاعانه، چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا را افشا کرد.
وی بیان کرد: ترک سالن توسط نمایندگان کشورها هنگام سخنرانی نخستوزیر اسرائیل، نشانهای از شکست سیاستهای این رژیم بود.
وی همچنین از اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی ۱۸۹ نفر از متخصصان هستهای و نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: همانطور که دشمنان ما دانشمندانمان را هدف قرار دادند، امروز ما نیز اطلاعات دقیق از مراکز حساس آنها در اختیار داریم و در صورت نیاز، اقدام متقابل انجام خواهد شد.
امام جمعه اسفرورین در پایان، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، تقویت وحدت ملی، حمایت از جوانان و پاسداشت خون شهدا تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس هشتساله و دوازدهروزه، دو روی سکه پیروزی ملت ایران هستند.
