به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: بی‌تردید، یکی از ارکان هویت‌ساز در راستای تقویت بنیان‌های فکری و فرهنگی هر جامعه، توجه به حوزه میراث فرهنگی است. این حوزه می‌تواند با تقویت باورهای ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی را به ارمغان آورد.

در این میان، معرفی و انتقال بین‌نسلی ریشه‌ها و ارزش‌های اجتماعی از طریق پرداختن به مفاخر و مشاهیر، نقشی کلیدی در الگوسازی و مقابله با تهاجم فرهنگی ایفا می‌کند. تأکید بر خرده‌فرهنگ‌های جامعه، عنصری قوام‌بخش به باورهای ملی و مذهبی هر جامعه می‌بخشد و مانند ریلی هدفمند، با فرهنگ‌سازی، جامعه به‌ویژه جوانان را به سوی اهداف متعالی هدایت می‌کند.

مفاخر و مشاهیر، ستون‌های خیمه هر جامعه‌اند. انتقال تفکر و اندیشه آن‌ها، دوام و قوام فرهنگی جامعه را تضمین می‌کند. شناخت و معرفی واقعیت‌های شخصیتی این افراد، نه‌تنها چهره حقیقی آن‌ها را نمایان می‌سازد، بلکه الگویی مناسب برای نیل به اهداف والای هر جامعه ارائه می‌دهد. نکته تأسف‌بار این است که در بسیاری از موارد، معرفی ابعاد گوناگون شخصیتی مفاخر پس از درگذشت آن‌ها صورت می‌گیرد، که بی‌تردید تأثیرگذاری لازم را برای تربیت اجتماعی و فرهنگی جامعه نخواهد داشت.

توجه به زوایای مختلف شخصیتی مفاخر، حتی در جوامع محلی و کوچک، ضمن تقویت حس تعلق محلی و ملی، استمرار متعالی فرهنگ را رقم می‌زند. این نرم‌افزار قدرتمند فرهنگی می‌تواند نیروی جوان را با اهداف والای جامعه همسو کند. هدایت درست این نیرو، ابزاری مؤثر در حفظ و حراست از مواریث فرهنگی در حوزه‌های ملموس و معنوی خواهد بود. توجه به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای فرهنگی جوامع محلی، با تأکید بر خرده‌فرهنگ‌های ارزشمند، دوام و قوام فرهنگی مبتنی بر تنوع قومیتی را تقویت می‌کند.

آنچه از این مهم برمی‌آید، توجه به عناصر هویت‌ساز است. جهان امروز، فارغ از مسائل سیاسی و نظامی، صحنه کشمکش‌های فرهنگی برای تثبیت حقایق و واقعیت‌های هویتی هر جامعه است. هدف، حصارگذاری هوشمندانه برای دفاع از کیان ملت با بهره‌گیری از اصالت و ارزش‌های برگرفته از خرده‌فرهنگ‌هایی است که فرهنگ مادر را شکل می‌دهند. در این میان، نخبگان، مشاهیر و مفاخر، چون شمع‌هایی روشنگر، راه ترقی و توسعه را نورانی می‌کنند.

در سال‌های اخیر، اقدامات ارزشمندی در قالب معرفی و تحلیل مفاخر تأثیرگذار حوزه‌های فرهنگی، به‌ویژه میراث فرهنگی، انجام شده است که می‌تواند تلنگری برای بیداری، بازشناسی و باورمندی جامعه هدف باشد. امید است با استمرار این رویداد بزرگ، هرساله شاهد معرفی چهره‌های ارزشمندی باشیم که با نفس‌های مسیحایی خود، فرهنگ، تمدن فرهنگی و فرهنگ تمدنی کهن ایران‌زمین را رونق بخشند.