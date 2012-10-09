فراموشی مفاخر زمینه خودباختگی فرهنگی را ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله محمد محمدی ری‌ شهری، در این پیام، گرامیداشت مفاخر کشور را وظیفه ‌ای خطیر و همگانی دانسته و گفت: به موازات لزوم زنده نگهداشتن نام و یاد مفاخری که نقاب ظاهر در رخ خاک کشیده ‌اند، برنامه ‌ریزی دقیق به منظور تکریم سایر مفاخر، از امور کاملاً ضروری محسوب می‌ شود.

متن کامل پیام آیت‌الله محمد محمدی ری‌ شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به شرح زیر است:

"علما، دانشمندان، اندیشمندان و بزرگان وادی نورانی ایمان و علم و ادب، اصلی ‌ترین مفاخر و افتخارات یک جامعه محسوب شده و به عبارت دیگر رکن رکین و ستون فقرات فرهنگ، هویت و تمدن کشور به شمار می ‌آیند.

از آنجا که شخصیت‌های سرشناس هر دیاری، مایه ترقی و اعتلای آن سرزمین و پشتوانه فکری و موجب تحقق عزت و سرافرازی جامعه تلّقی می‌ شوند، تکریم و تجلیل و بزرگداشت ایشان نیز اقدامی بسیار ارزشمند، مفید و تأثیرگذار بوده و فراموشی مفاخر یا بی ‌اعتنائی به افتخارات ایشان، علاوه بر ایجاد زمینه خودباختگی فرهنگی، مسئله هویت ‌بخشی جوانان و نسل آینده را سخت مورد تهدید قرار خواهد داد.

از این رو گرامیداشت مفاخر کشور، وظیفه ‌ای خطیر و همگانی به حساب آمده و به موازات لزوم زنده نگهداشتن نام و یاد مفاخری که نقاب ظاهر در رخ خاک کشیده‌ اند، برنامه ‌ریزی دقیق به منظور تکریم سایر مفاخر، از امور کاملاً ضروری محسوب می‌شود؛ برنامه ‌ریزی‌هایی که باید در دو قالب بلند مدت و میان مدت، مدنظر مسئولان و دست‌اندرکاران و همچنین علاقه مندان به آینده کشور قرار گیرد.

در این مقوله، سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، هر کدام می ‌توانند به سهم خود ایفای نقش کنند، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حمایت از ساخت فیلم‌های سینمایی مناسب در معرفی چهره مفاخر و مشاهیر، حمایت از تحقیقات و پژوهش‌های مؤثر و سایر اقدامات مشابه، رسانه ملی در زمینه ساخت برنامه‌ های معرفی ابعاد شخصیتی مفاخر و مشاهیر کشور و ساخت مستندهای تلویزیونی معرفی کننده چهره ایشان، وزارت آموزش و پرورش در مقوله لحاظ زندگینامه مفاخر و مشاهیر کشور در متن کتب درسی دانش‌آموزان، سازمان فرهنگ و ارتباطات در مقوله افزایش تعامل و تقویت ارتباطات بین مفاخر کشورهای اسلامی با هدف هم ‌افزایی توانمندی‌های علمی مفاخر و اندیشمندان امت اسلام و انجمن مفاخر شهرستان ری نیز در راستای تحقق مأموریت محوله و وظایف مربوطه.

در این رابطه آنچه از هر چیز دیگری مهم‌تر است، هماهنگی ارگان‌های ذیربط و تمرکز اقدامات لازم جهت پیشگیری از کارهای موازی و هدر رفتن نیروهاست.