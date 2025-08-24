به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تحرکات سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم موسوم به ماشه، تصریح کرد: این حربهی بیپایه و اساس، هیچ وجاهت حقوقی و سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارد و اروپاییها کوچکترین صلاحیتی برای توسل به آن ندارند.
وی با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه مجری سیاستهای کلان نظام و مصوبات مجلس است، خاطرنشان کرد: تروئیکای اروپایی با نقض آشکار تعهدات خود و پیروی کورکورانه از آمریکا، نه تنها مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارد، بلکه باید پاسخگوی بدعهدیهای خود باشد.
عزیزی هشدار داد: به جای تهدید و نمایشهای سیاسی، بهتر است این کشورها تعهدات معوق خود را اجرا کنند؛ چرا که هر اقدام نسنجیده، خصمانه و غیرمسئولانه علیه ایران، بیتردید دشمنی آشکار با ملت ایران تلقی شده و با واکنش فوری و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران هیچگاه در برابر زورگویی و باجخواهی سر فرود نیاورده و نخواهد آورد؛ اقدام متقابل و بازدارنده در برابر هر حرکت خصمانه، حق مسلم و غیرقابل مذاکره ملت ایران است.
نظر شما