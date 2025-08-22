به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رسول مرید زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج، با تاکید بر پشتیبانی و تبعیت از ولایت، گفت: آن کسی که پرچمدار ولایت است را باید همراهی و حمایت کرد تا از گزند نااهلان به دور باشیم.

وی به بیانیه ذلیلانه و خائنانه یکی از احزاب سیاسی کشور در رابطه با تسلیم شدن ملت ایران در برابر دشمن اشاره کرد و گفت: حرف و سخن این حزب سیاسی که سران آن جزو سران فتنه ۸۸ بودند و کشور را به آشوب کشیدند، همان حرف و سخن ترامپ و نتانیاهو است.

امام جمعه موقت فهرج با بیان اینکه به چه جراتی ملت سرافراز ایران را وادار به تسلیم می‌کنید، افزود: بدانید ملت ایران تحت هیچ شرایطی تسلیم دشمن نخواهد شد و هرگز ذلت را نمی‌پذیرد.

مرید زاده، در ادامه از مکانیسم ماشه به‌عنوان ابزار روانی دشمن یاد کرد و گفت: وقت آن رسیده ایران به صورت رسمی از برجام خارج شود چرا که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن زبان مذاکره را نمی‌فهمد و در روابط خارجه نیز باید تعارف‌ها را کنار گذاشت و راه مقاومت و ایستادگی را ادامه بدهیم.

امام جمعه موقت فهرج با اشاره به ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی، اظهار کرد: صنعت دفاعی سرمایه‌ای عظیم برای ملت ایران است و آن را باید ارتقا بخشید تا دشمنان فکر حمله به سر نزنند.

مرید زاده، همچنین ضمن تبریک روز پزشک، بیان کرد: حقیقتاً در حوزه پزشکی جزو کشورهای برتر هستیم.

وی با اشاره به آغاز هفته دولت، بیان کرد: هفته دولت فرصتی برای دستاوردهای نظام مقدس جمهوری است.

امام جمعه موقت فهرج تصریح کرد: دشمن به‌وسیله ابزار رسانه می‌خواهد خدمات ارزنده نظام را به مردم کم جلوه بدهد تا مردم را از طریق عملیات روانی نسبت به نظام و انقلاب بدبین کند.

مرید زاده، با اشاره به نقش مهم رسانه در تبیین خدمات نظام و انقلاب، اظهار کرد: باید سواد رسانه خود را ارتقا و تقویت کنیم تا نقشه‌هایی که دشمن از این طریق می‌خواهد بر ملت تحمیل و در جامعه پیاده کند با شکست مواجه شوند.