  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه پایتخت یمن

حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه پایتخت یمن

رژیم صهیونیستی بار دیگر صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی دقایقی قبل حملات هوایی را علیه صنعاء پایتخت یمن آغاز کرد.

روسیا الیوم نیز از وقوع انفجارهای مهیب در صنعا در سایه پرواز جنگنده‌های دشمن خبر داد.

منابع نظامی در رژیم صهیونیستی نیز وقوع این تجاوزات را تأیید کردند.

خبرنگار المیادین در صنعا نیز گزارش داد که سه حمله هوایی منطقه جنوب غربی صنعا را هدف قرار داده است. این تجاوزات رژیم صهیونیستی یک انبار فرآورده‌های نفتی را نیز دربر گرفته است.

همچنین گزارش‌هایی در خصوص هدف قرار گرفتن کاخ ریاست جمهوری یمن منتشر شده است. خبرنگار المیادین گزارش داد که این کاخ پیشتر هدف قرار گرفته و از سال‌ها قبل تخلیه شده بود.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که هدف اصلی این حمله مناطق اطراف کاخ ریاست جمهوری بوده است.

کد خبر 6569248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها