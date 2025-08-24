به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سازان، بازیگران و فعالان عرصه سینما در جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دوسالانه و جشنواره فیلم ونیز از نهادها و بخش‌های سینما، هنر، فرهنگ و آموزش خواستند در محکومیت نسل‌کشی جاری در غزه و پاکسازی نژادی در سراسر فلسطین به دست رژیم صهیونیستی شجاعانه‌تر و صریح‌تر عمل کنند.

از جمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به کن لوچ، فیلمساز بریتانیایی، تونی سرویلو، بازیگر ایتالیایی - ستاره افتتاحیه ونیز ۲۰۲۵ - و فیلم «لا گراتسیا» اثر پائولو سورنتینو، آلبا و آلیس رورواچر، بازیگر و کارگردان ایتالیایی، یاسمین ترینکا، کارگردان فرانسوی سلین سیاما و آدری دیوان، بازیگر بریتانیایی چارلز دنس و زوج کارگردان فلسطینی عرب ناصر و تارزان ناصر که امسال برای آخرین فیلمشان «روزی روزگاری در غزه» جایزه بهترین کارگردانی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن دریافت کردند، اشاره کرد.

این گروه به قربانی شدن نزدیک به ۲۵۰ نفر از عوامل رسانه‌ای فلسطین از زمان آغاز جنگ در غزه اشاره کردند و نهادهای هنری را مسئول تقویت آگاهی و مقاومت دانستند.

در این نامه آمده است: با معطوف شدن توجه‌ها به جشنواره فیلم ونیز ما در معرض وقوع یک حادثه بزرگ دیگر هستیم که نسبت به این فاجعه انسانی، مدنی و سیاسی بی‌تفاوت است. به ما گفته می‌شود که «نمایش باید ادامه یابد» و از ما خواسته می‌شود که رویمان را برگردانیم - گویی «دنیای فیلم» هیچ ارتباطی با «دنیای واقعی» ندارد.

در ادامه نامه آمده است: برای یک بار هم که شده، این نمایش باید متوقف شود. ما باید جریان بی‌تفاوتی را متوقف کنیم و راهی به سوی آگاهی بگشاییم. سینما بدون انسانیت وجود ندارد.

این نامه از جشنواره مذکور می‌خواهد که میزبان رویدادهایی باشد که روایت‌های فلسطین را برجسته می‌کند و زمینه‌ای دائمی از گفتگوها ایجاد کند که به پاکسازی نژادی، آپارتاید، اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی، استعمار و سایر جنایات علیه بشریت که تل آویو نه از ۷ اکتبر بلکه از دهه‌ها قبل مرتکب شده بپردازد.

دوسالانه ونیز در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد: جشنواره ونیز در طول تاریخ خود، همواره مکانی برای بحث آزاد و حساسیت نسبت به تمام مسائل مبرم پیش روی جامعه و جهان بوده است. گواه این موضوع بیش از هر چیز آثاری است که [در جشنواره] ارائه می‌شوند. فیلم «صدای هند رجب»، یک درام واقعی از کارگردان تونسی، کوثر بن هانیا، درباره قربانی شدن یک دختر ۵ ساله فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در غزه در سال ۲۰۲۴، امسال در بخش رقابتی ونیز به نمایش در خواهد آمد.

آنسا، خبرگزاری دولتی ایتالیا به قلم فرانچسکا پیرلئونی مفصلاً به این نامه سرگشاده که توسط صدها نفر از نمایندگان سینمای ایتالیا و جهان ارسال شده است می‌پردازد که بسیاری از آنها آثار خود را در لیدو (دهکده محل برگزاری رویداد)، تحت عنوان اختصاری V4P (ونیز برای فلسطین) به نمایش می‌گذارند.

هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از ۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر برگزار می‌شود.