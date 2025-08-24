به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که مسئولان رژیم صهیونیستی مجبور شدهاند ساکنان منطقه مفسیرت تسیون واقع در غرب قدس اشغالی را تخلیه کنند.
این اقدام به دلیل گسترش آتش سوزی در مناطق جنگلی صورت گرفته است.
چندی قبل نیز آتش سوزیهای گسترده، قدس اشغالی را در بر گرفته بود. روزنامه یدیعوت آحارانوت در آن زمان نوشت: در پی وقوع آتشسوزی در قدس، حدود ۱۲ کیلومتر مربع از جنگلهای غرب این منطقه در آتش سوخت. همچنین به دلیل ناتوانی رژیم صهیونیستی در مهار این آتش سوزی، شبکه ۱۲ اعلام کرد که فرانسه از آمادگی خود برای کمک در این روند خبر داده است.
