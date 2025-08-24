هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف همراه با وزش باد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، آسمان استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف خواهد بود و تنها در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: این شرایط جوی از روز چهارشنبه تا روز جمعه در مناطق مرزی استان می‌تواند با غبار نسبتاً رقیق همراه شود که شدت این پدیده در روز جمعه بیشتر خواهد بود.



زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی استان در روزهای پیش‌رو، خاطرنشان کرد: دمای هوا تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان به‌طور مختصر افزایش می‌یابد، اما در دو روز پایانی هفته روند کاهشی دما آغاز خواهد شد و هوا نسبت به روزهای میانی هفته خنک‌تر می‌شود.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه همچنان قصرشیرین گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است، یادآور شد: دمای این شهرستان در روز گذشته به ۴۳ درجه سانتی‌گراد رسید که بیشترین میزان دما در سطح استان به شمار می‌رود.



وی تاکید کرد: با توجه به احتمال بروز غبار و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرزی طی روزهای پایانی هفته، توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کرده و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.