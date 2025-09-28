  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف و پایدار پیش‌بینی می‌شود

هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف و پایدار پیش‌بینی می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم آسمان صاف همراه با وزش باد و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی استان تا پایان هفته خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، هوای استان تا پایان هفته جاری صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط طی ساعاتی از روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه، به‌ویژه از عصر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، در نواحی مرزی ممکن است با غبار رقیق همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه متوسط دمای هوا فردا (دوشنبه) به طور نسبی افزایش می‌یابد، عنوان کرد: پس از این افزایش دما، تا پایان هفته تغییرات چندانی در دمای هوا انتظار نمی‌رود.

کد خبر 6604394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها