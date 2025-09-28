علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی روزهای پیشرو اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، هوای استان تا پایان هفته جاری صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط طی ساعاتی از روزهای سهشنبه تا پنجشنبه، بهویژه از عصر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه، در نواحی مرزی ممکن است با غبار رقیق همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه متوسط دمای هوا فردا (دوشنبه) به طور نسبی افزایش مییابد، عنوان کرد: پس از این افزایش دما، تا پایان هفته تغییرات چندانی در دمای هوا انتظار نمیرود.
