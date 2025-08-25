صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: طی پنج روز آینده، در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز دوشنبه (۳ شهریور) در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد و روز چهارشنبه (۵ شهریور) و پنجشنبه (۶ شهریور) در استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کشور ادامه داد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور، به‌ویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان و همچنین در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: اوایل هفته آینده در بسیاری از نقاط کشور شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود و این شرایط به‌ویژه در استان‌های فلات مرکزی و نیمه شرقی کشور مشاهده خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: در مقابل استان‌های نوار غربی و جنوبی و همچنین برخی نقاط شمالی کشور همچنان هوای گرم‌تر از نرمال را تجربه می‌کنند و ناهنجاری گرمایی در این مناطق فعلاً ادامه‌دار خواهد بود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز صاف پیش‌بینی می‌شود، اما از بعدازظهر افزایش باد و در شب وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک وجود دارد.

حداقل دمای پایتخت ۲۶ و حداکثر دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.