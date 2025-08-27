به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف هنرمند تصویرساز و کاریکاتوریست یمنی است که سالها با خلق آثار هنری به مبارزه با رژیم صهیونسیتی پرداخته است. وی برای اولین بار در پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در ایران حضور پیدا کرد و به عنوان هنرمند برجسته و متعهد مورد تجلیل قرار گرفت.
این کاریکاتوریست ۴۸ ساله یمنی، در طول چهارده ماه پس از حماسه هفتم اکتبر یا عملیات «طوفان الاقصی»، نزدیک به ۵۰۰ اثر هنری خلق کرد، رکوردی بینظیر در عرصه هنر مقاومت که نشان از عزم راسخ و تعهد عمیق او به آرمان فلسطین دارد. او در این مدت، همپای مجاهدان جبهه مقاومت، با قلم و هنر خود به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداخته است و حتی در حمله رژیم صهیونسیتی به ایران نیز آثاری با موضوع این حمله وحشیانه خلق کرد.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند شناخته شده کاریکاتوریست ایرانی که او هم از هنرمندان بینالمللی عرصه کاریکاتور محسوب میشود، یادداشتی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده که در آن به ویژگیها و رفتارشناسی کمال شرف یمنی پرداخته است.
در این یادداشت میخوانید:
«کمال شرف کارتونیست یمنی، یکی از چهرههای مهم هنر مقاومت در جهان عرب است. او با طراحی کارتونهایی پرمفهوم، شجاعانه و جسورانه، واقعیتهای تلخ اشغالگری و جنایات رژیم صهیونسیتی علیه مردم فلسطین را به تصویر میکشد. آثار او نه تنها پرده از چهره رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش برمیدارد، بلکه وابستگی برخی رهبران عرب منطقه به قدرتهای بیگانه را نیز افشا میکند.
شرف در آثار خود از نمادهای اصیل یمنی همچون «جنبیه» (خنجر سنتی یمن) و رنگهای پرچمها استفاده میکند تا پیوند میان هویت، مقاومت و هنر را تقویت کند. موشکها، پهپادها و عناصر مقاومت در کارهای او یادآور اراده ملتهایی هستند که در برابر اشغالگری ایستادهاند.
این هنرمند متعهد در ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت مورد ستایش فراوان قرار گرفته است. شبکه «العالم» گزارش داد که او به پاس خلق بیش از ۵۰۰ اثر در جریان جنگ اخیر غزه، موفق به دریافت جایزه ارزشمند چهره بینالمللی هنر مقاومت شد. این افتخار بهوسیله سفیر یمن در ایران ابراهیم محمد الدیلمی، در مراسم اختتامیه سومین مسابقه بین المللی کاریکاتور و پوستر هولوکاست یا «هولوساید» دریافت شد و نشاندهنده جایگاه والای شرف در میان هنرمندان آزادیخواه جهان است.
آثار کمال شرف تنها به صفحات مجازی محدود نمیشوند؛ کارتونهای او در نمایشگاههای بینالمللی، مترو تهران و حتی در صحن قدس حرم امام رضا (ع) در مشهد به نمایش گذاشته شدهاند. یکی از کارتونهای شاخصش در میدان فلسطین تهران به نمایش درآمد و به نمادی هنری علیه اشغالگری تبدیل شد.
او با نگاهی انسانی و دردآشنا، کودک مظلوم غزه را به تصویر میکشد که در چنگال آمریکا و اسرائیل گرفتار است، یا نتانیاهو را در حال سوزاندن کودکان فلسطینی نشان میدهد تا پرده از بیعدالتیهای آشکار بردارد. چنین آثاری به سرعت در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند و بازتاب گستردهای در میان ملتهای آزادیخواه مییابند.
شرف تنها یک کارتونیست نیست؛ او انیماتور، تصویرگر کتاب کودک و هنرمندی چندبعدی است که با هنر خود، مقاومت را به زبان جهانی تصویر بیان میکند. روزنامه لبنانی «الاخبار» درباره او نوشته است: «شرف صدای مردم است. بسیاری شاید نام او را ندانند، اما همه آثارش را میشناسند».
در ژانویه ۲۰۲۴، کمیته عالی حمایت از قدس در یمن از او بهخاطر ترسیم رنجهای مردم فلسطین تجلیل کرد. همچنین یکی از کارهای ماندگارش تصویر سالگرد خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان است که پرچم لبنان را بر کلاهخود سرباز صهیونیست در حال تسلیم نصب میکند.
کمال شرف در گفتگویی الهامبخش اعلام کرده است: «کارتون باید جسور و اصیل باشد و حقیقت را بدون پرده بیان کند. تصویر، زبان جهانی است». این باور سبب شده آثار او بدون نیاز به کلمات، در سراسر جهان قابل فهم و تأثیرگذار باشند.
با بیش از دهها هزار دنبالکننده در شبکههای اجتماعی، کمال شرف به هنرمندی تبدیل شده که هنر او نه تنها مردم یمن، بلکه همه ملتهای آزاده را نمایندگی میکند. او امروز بیتردید یکی از مهمترین صداهای هنری مقاومت در منطقه و جهان به شمار میآید.»
