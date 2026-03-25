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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

رهبر کره شمالی: تصمیم ما برای حفظ سلاح هسته‌ای درست بوده است

رهبر کره شمالی: تصمیم ما برای حفظ سلاح هسته‌ای درست بوده است

«کیم جونگ اون» آمریکا را به «اعمال تروریستی و تجاوز دولتی» متهم کرد و گفت که جنگ علیه ایران ثابت کرد که تصمیم کشورش برای حفظ تسلیحات هسته‌ای درست بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رهبر کره شمالی تأکید کرد که جنگ آمریکا علیه ایران ثابت می‌کند که کشورش تصمیم درستی برای حفظ سلاح‌های هسته‌ای خود گرفته است.

«کیم جونگ اون» روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق کره شمالی، واشنگتن را به «اعمال تروریستی و تجاوز دولتی» متهم کرد.

رهبر کره شمالی تصریح کرد که «وضعیت کنونی به وضوح ثابت می‌کند که پیونگ یانگ در مقابله با فشار آمریکا و چرب‌زبانی برای کنار گذاشتن زرادخانه هسته‌ای خود محق بوده است».

وی همچنین در پاسخ به پیام تبریک اخیر رئیس‌جمهور روسیه بابت انتصاب مجدد رهبر کره شمالی به عنوان رئیس کمیسیون امور دولتی این کشور گفت: پیونگ یانگ همیشه با مسکو خواهد بود.»

کیم خاطرنشان کرد: من مطمئنم که روابط محکم و اعتماد بین ما بدون شک دوام و هدفمندی آینده بین جمهوری دموکراتیک خلق کره و روسیه را تضمین می‌کند و به طور قدرتمندی توسعه و رفاه مردم دو کشور را ارتقا می‌دهد.

کد مطلب 6783040

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      23 11
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      اگه کره ی شمالی سلاح هسته ای نداشت تا الان رهبرش ترور و کل کشورش هم بمباران می‌شد ، اعتماد به آمریکایی ها اشتباهه و اگر هر کشوری جز اسرائیل مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی می‌شد تا الان محکوم، تحریم و منزوی شده بود ولی اسرائیل سلاح اتمی داره و به قوانین بین المللی هم پایبند نیست پس هر کاری دلش خواسته کرده
      • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        20 15
        بدان طبق فتوای رهبر شهید سلاح اتمی حرام شرعیست
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      12 10
      پاسخ
      ایران برجام را انتخاب کرد و ترامپ آن را هیچ انگاشت حال در فکر باج گیری شخصی از ایران و کشورهای جهان است. که یکی پس از دیگری به سمت آنها حمله و لشکر کشی می کند.
    • تشکر از رهبر کره شمالی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      20 7
      پاسخ
      از این بابت از رهبر کره شمالی تشکر و قدردانی می کنم
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      11 6
      پاسخ
      خواهشا يكي دو تأ موشك كيم جون بزن به امريكا ، ممنون ازت
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      13 14
      پاسخ
      سراغ تو هم میان
    • US ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      8 3
      پاسخ
      دقیقا درست بود
    • ایران IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نمیشه ایران ازش بخره برا خودش. جنگ سرد اگه واقعی نشد چون دوطرف هسته ای بودن
    • علی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      دقیقاً . درست برخلاف ما که اکنون تاوان اشتباهاتمان در ساخت سلاحهای هسته را میدهیم .

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