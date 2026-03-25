به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رهبر کره شمالی تأکید کرد که جنگ آمریکا علیه ایران ثابت می‌کند که کشورش تصمیم درستی برای حفظ سلاح‌های هسته‌ای خود گرفته است.

«کیم جونگ اون» روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق کره شمالی، واشنگتن را به «اعمال تروریستی و تجاوز دولتی» متهم کرد.

رهبر کره شمالی تصریح کرد که «وضعیت کنونی به وضوح ثابت می‌کند که پیونگ یانگ در مقابله با فشار آمریکا و چرب‌زبانی برای کنار گذاشتن زرادخانه هسته‌ای خود محق بوده است».

وی همچنین در پاسخ به پیام تبریک اخیر رئیس‌جمهور روسیه بابت انتصاب مجدد رهبر کره شمالی به عنوان رئیس کمیسیون امور دولتی این کشور گفت: پیونگ یانگ همیشه با مسکو خواهد بود.»

کیم خاطرنشان کرد: من مطمئنم که روابط محکم و اعتماد بین ما بدون شک دوام و هدفمندی آینده بین جمهوری دموکراتیک خلق کره و روسیه را تضمین می‌کند و به طور قدرتمندی توسعه و رفاه مردم دو کشور را ارتقا می‌دهد.