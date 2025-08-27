به گزارش خبرنگار مهر، شهریار پرهیزکار در نشست خبری اداره‌کل ارشاد به مناسبت هفته دولت که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن مولانا برگزار شد، اظهار کرد: تعداد کانون‌های آگهی و تبلیغاتی استان تا شهریور سال گذشته ۱۲۹ واحد بود که طی یک سال گذشته ۷ واحد به آن اضافه شده است. همچنین واحدهای انتشاراتی از ۹۵ به ۱۰۳ واحد افزایش یافته‌اند.

وی افزود: تعداد چاپخانه‌ها از ۱۰۰ به ۱۰۵ واحد رسیده و مؤسسات فرهنگی و هنری نیز با اضافه شدن ۶ واحد، به ۱۸۸ مؤسسه فعال افزایش یافته‌اند. همچنین تعداد رسانه‌های محلی و پایگاه‌های خبری از ۱۲۳ به ۱۳۴ واحد رسیده که نسبت به سال قبل، ۱۱ مورد افزایش داشته است. نمایندگی رسانه‌های سراسری نیز از ۸۶ به ۹۸ دفتر افزایش یافته‌اند.

پرهیزکار با تأکید بر اینکه قزوین در میان ۱۶۰ شهر کشور رتبه پنجم را در حوزه شهر دوست‌دار کتاب کسب کرده، ادامه داد: برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی، چهارمین جشنواره کتاب سال، دومین جشنواره ملی طنز مثلث و سایر برنامه‌های فرهنگی از مهم‌ترین اقدامات معاونت فرهنگی در یک سال گذشته بوده‌اند. در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، با همکاری نهادهای مردمی، دولتی و انجمن‌ها، قزوین موفق شد در هشتمین دوره کتاب سال به عنوان یکی از شهرهای برگزیده انتخاب شود. همچنین در تلاشیم با اجرای برنامه‌های جهشی، جایگاه پایتخت کتاب ایران را نیز کسب کنیم.

وی افزود: تمام برنامه‌های معاونت فرهنگی و رسانه‌ای استان با هدف توسعه عدالت فرهنگی، ترویج کتاب‌خوانی، ارتقای زیرساخت‌های رسانه‌ای و حمایت از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای اجرا می‌شود و تلاش دارد استان قزوین را به قطب فرهنگی منطقه تبدیل کند.

این مسئول تصریح کرد: چهارمین جشنواره ملی «سیمرغ سخن» در استان برگزار شد و ضمن میزبانی از شرکت‌کنندگان ۱۵۳ شهر کشور، شاهد حضور ۱۲۰ شرکت‌کننده در مرحله نهایی این جشنواره بودیم که در حوزه گردشگری، دستاورد ارزشمندی برای استان محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ برای توسعه کسب‌وکارهای هنری، گفت: صدور مجوزهای رسانه‌ای، دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، برگزاری جلسات شورای اطلاع‌رسانی، ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به کسب‌وکارهای فرهنگی و مشاغل خانگی، مراسم بزرگداشت حکیم نظامی، تجلیل از اساتید و پژوهشگران شعر و ادب فارسی برخی دیگر از اقدامات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به شمار می‌رود.