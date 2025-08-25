هافبک فرانسوی و سابق سپاهان به لیگ عراق لینک شد!

به گزارش خبرنگار مهر، وسام بن یدر که در نیم فصل دوم لیگ بیست و چهارم به تیم فوتبال سپاهان پیوست و در پایان فصل هم از جمع زردپوشان جدا شد حالا در آستانه پیوستن به تیم الزوراء در لیگ عراق است.

سایت الکورا در این رابطه نوشت: یک منبع در باشگاه الزوراء اعلام کرد که بن یدر در فهرست بازیکنان پیشنهادی برای پیوستن به تیم قرار دارد، اما تاکنون توافق نهایی حاصل نشده است.

وی افزود: در حال حاضر سه بازیکن در فهرست ما هستند، از جمله بن یدر، یزن النعیمات، ستاره تیم ملی اردن و یک بازیکن دیگر که در اروپا فعالیت می‌کند، اما هنوز هیچ قراردادی قطعی نشده و منتظر نتیجه مذاکرات هستیم.

همچنین تأکید شد که الزوراء در نقل و انتقالات تابستانی به دنبال جذب یک مهاجم قوی برای رهبری خط حمله تیم است.

وسام بن یدر ۳۵ ساله پیش از این در باشگاه‌های تولوز فرانسه، سویا اسپانیا و موناکو فرانسه بازی کرده و مدتی نیز در تیم سپاهان ایران حضور داشته است.

الزوراء در فصل جدید در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور خواهد داشت و در کنار النصر عربستان، استقلال تاجیکستان و گووا هند قرار می‌گیرد.