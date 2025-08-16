برنامه اینتر در پسا طارمی چه خواهد بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «notizie-inter»، باشگاه اینتر بعد از خروج محتمل مهدی طارمی حالا در شرایطی قرار گرفته که باید برای تقویت خط حمله خود دست به خرید جدید بزند تا کریستین چیوو سرمربی تیم، پیش از شروع فصل جدید سری‌آ با مشکل کمبود بازیکن مواجه نشود.

اینتر که فصل گذشته نایب‌قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و در فینال برابر پاری‌سن‌ژرمن شکست خورد، به دنبال جبران ناکامی‌ها است. با این حال، پس از جدایی چند بازیکن و اکنون قرار گرفتن طارمی در آستانه خروج، نیاز فوری به جذب یک مهاجم تازه احساس می‌شود.

طارمی در آستانه ترک میلان

طبق گزارش گاتزتا دلو اسپورت، مهدی طارمی پس از یک فصل نه‌چندان موفق در اینتر آماده جدایی است. او که سال گذشته به‌صورت آزاد از پورتو به جمع نراتزوری پیوست، حالا به شدت به جدایی نزدیک شده و مقصد اصلی‌اش لیگ برتر انگلیس و باشگاه فولام است.

گرچه توافق نهایی هنوز به دست نیامده، اما مانع اصلی در این انتقال دستمزد بالای طارمی است. او در اینتر سالیانه حدود ۳ میلیون یورو خالص دریافت می‌کند و فولام حاضر به پرداخت این رقم نیست. در صورت موافقت طارمی با کاهش دستمزد، انتقال قطعی خواهد شد. فولام در ساعات اخیر سرعت مذاکرات را افزایش داده و حتی از تیم‌هایی چون لیدز، ناتینگهام فارست و نیس نیز پیشی گرفته است.

طارمی هم‌اکنون در ایران حضور دارد و با توجه به شرایط فوتبالی و شخصی سختی که در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته، جدایی‌اش از میلان قطعی به نظر می‌رسد.

برنامه‌های اینتر پس از خروج طارمی

مدیران اینتر به دنبال این هستند که دست‌کم پنج مهاجم در ترکیب داشته باشند. در حال حاضر لائوتارو مارتینز، مارکوس تورام، بونی و پیو اسپوزیتو در فهرست هستند و یک خرید جدید نیز باید به این جمع اضافه شود. نام آدمولا لوکمن به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و گزینه‌های دیگری نیز در دست بررسی هستند.

احتمال خرید دو ستاره

همچنین روزنامه گاتزتا دلو اسپورت خبر داده فروش احتمالی طارمی و اصلانی می‌تواند حدود ۱۵ میلیون یورو به باشگاه برساند و جدایی زلینسکی (که پیشنهاداتی از عربستان دارد) باعث صرفه‌جویی ۴.۵ میلیون یورویی در دستمزد خواهد شد. در این میان، نام داویده فراتزی در فهرست خروجی‌ها قرار ندارد و به‌عنوان مهره کلیدی حفظ خواهد شد.