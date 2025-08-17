به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «intereverse»، باشگاه اینتر همچنان در مورد آینده مهدی طارمی در بلاتکلیفی کامل قرار دارد. بازیکنی که سالانه ۳.۵ میلیون یورو خالص دستمزد می‌گیرد، در تمرینات گروهی حاضر نمی‌شود و برای آغاز دوباره آماده‌سازی هم فراخوانده نشده است. شرایطی که به مرز غیرمنطقی بودن رسیده؛ سرمایه‌ای فنی و اقتصادی که معلق مانده و خطر از دست رفتن کامل ارزش آن وجود دارد.

و اما پیشنهادها؟ فعلاً چیز جدی‌ای در کار نیست. چند وقتی است که از علاقه فولام و لیدز صحبت می‌شود، اما چیزی واقعی و ملموس به بیرون درز نکرده است. فولام طبق گزارش‌هایی، شرایط را بررسی کرده اما تنها در صورتی که طارمی کاهش دستمزد فعلی‌اش را بپذیرد. هنوز مشخص نیست باشگاه لندنی چه مبلغی برای خرید او به اینتر پیشنهاد خواهد داد، موضوعی که نشان می‌دهد این انتقال فعلاً از تحقق فاصله زیادی دارد.

در مورد لیدز، این بیشتر شبیه یک شایعه است تا مذاکره واقعی. به هر حال، این باشگاه انگلیسی بیشترین دستمزد بازیکن اصلی‌اش را ۲.۲ میلیون یورو تعیین کرده است؛ چرا باید ۳ میلیون یورو به طارمی بدهد؟ بازیکنی که هرچند جذاب است، اما دستمزدی فراتر از سیاست مالی باشگاه می‌طلبد.

به نظر می‌رسد اینتر هیچ برنامه روشنی ندارد نگه داشتن طارمی بدون استفاده از او منطقی نیست، فروش او هم به قیمت پایین یعنی تنها کم کردن بار مالی اما نه کمتر از هزینه خرید (۵.۶ میلیون یورو)، و رها کردنش بدون بازی هم به ضرر همه خواهد بود.

در حال حاضر تنها نکته قطعی این است که مدیریت پرونده طارمی به یکی دیگر از فصل‌های مبهم تابستان نقل‌وانتقالات اینتر تبدیل شده است.