طارمی در بن بست اینتر؛ دردسر نراتزوری برای جدایی مهاجم ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه گاتزتادلواسپورت ایتالیا، تیم فوتبال اینترمیلان هنوز باید پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، برای دو بازیکن مازاد خود یعنی «توماس پالاسیوس» مدافع و مهدی طارمی مهاجم، تیم‌های جدیدی پیدا کند.

تنها کمتر از دو هفته به پایان مهلت نقل و انتقالات باقی مانده است و در بخش فروش، نراتزوری‌ها در آستانه نهایی کردن جدایی یک بازیکن هستند که مدت‌ها به دنبال خروج او بودند. بر اساس گزارش‌ها، «کریستین اصلانی» هافبک این تیم به تورینو خواهد پیوست. این جدایی برای اینتر اهمیت زیادی دارد، اما همچنان دو بازیکن دیگر هستند که باشگاه قصد دارد تا پیش از پایان تابستان آنها را واگذار کند.

اینتر تابستان گذشته پالاسیوس و طارمی را به خدمت گرفت، اما فصل گذشته هیچ‌کدام از آنها نتوانستند در ترکیب نراتزوری جایگاه محکمی به دست آورند. به همین دلیل، مدت‌هاست که فروش این دو بازیکن قطعی به نظر می‌رسد.

با این حال، عملی کردن این تصمیم آسان نبوده است. باشگاه‌های مختلفی به جذب پالاسیوس و طارمی علاقه نشان داده‌اند، اما هیچ پیشنهادی که مورد تأیید اینتر باشد ارائه نشده است.

بنابراین، در روزهای باقی‌مانده از پنجره نقل‌وانتقالات، اولویت اینتر فروش پالاسیوس و طارمی خواهد بود.